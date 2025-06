Pech voor treinreizigers: geen treinen door staking, stations verlaten

Door een staking van het NS-personeel rijden vrijdag in Brabant en de rest van het land bijna geen NS-treinen. De staking begon om 04.00 uur en duurt tot zaterdagochtend 04.00 uur.

Het personeel van Midden-Nederland staakt en dat heeft gevolgen voor treinverkeer in heel Nederland, omdat regio Utrecht een belangrijk knooppunt is en het treinschema daar wordt gepland. Ook worden er geen bussen ingezet. Omdat in een bus vijftig mensen passen en in een trein duizend valt daar niet tegenop te rijden, is de lezing van de NS.

Op station 's-Hertogenbosch is het vrijdagochtend stil. Geen treinen en geen reizigers vanwege de aangekondigde staking. De drie kiosken op de perrons zijn wel gewoon open. "We zijn een servicepunt, we moeten open. Voor de verdwaalde reiziger", vertelt een medewerker. "Ik heb tot nu toe één reiziger gehad die gemist had dat er geen treinen rijden. Hij moest naar Eindhoven en heeft maar een kopje koffie gepakt."