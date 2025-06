Verborgen camera op wc en in douche snackbar: 'Berg naaktbeelden gevonden'

Gasten en medewerkers van Cafetaria Marco in Werkendam zijn in de zaak jarenlang gefilmd op de wc en in de douche. Dat melden verschillende bronnen aan Omroep Brabant. Zaterdagavond doorzocht de politie de friettent nadat medewerkers duizenden naaktbeelden vonden, gemaakt met een verborgen camera. Eerder was de horecaondernemer ook al in opspraak.

Een van de tipgevers is een vader van een volwassen vrouw die daar regelmatig over de vloer kwam. Zijn dochter heeft in de badkamer nooit gedoucht, wel is ze daar meermaals naar de wc geweest. “Dat is deels een opluchting, maar ik vind dit schokkend”, zegt de man. Volgens een goed ingevoerde bron zouden de beelden in de afgelopen zeven jaar zijn gemaakt.

Camera eerder al gezien Drie dagen later wordt duidelijk wat zich in de cafetaria heeft afgespeeld. Medewerkers kijken zaterdagmiddag op de laptop van hun werkgever en zien duizenden naaktbeelden van zichzelf en anderen. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat er camera’s hingen op het damestoilet en in de badkamer waar medewerkers regelmatig een douche nemen.

De politie doet zaterdag rond het avonduur een doorzoeking in de cafetaria aan de Hoogstraat in Werkendam. Daarbij nemen ze zogenoemde gegevensdragers in beslag. “Denk dan aan computer, harde schijf en telefoon”, verduidelijkt de politie.

“Ik kan er nog geen antwoord over geven”, zegt snackbareigenaar Marco als Omroep Brabant hem belt met vragen over de camerabeelden. “Ik heb op dit moment geen tijd voor commentaar.” Als we verder vragen hangt hij op. Cafetaria Marco is deze dinsdag gesloten, terwijl de zaak eigenlijk open zou zijn. Marco is zelf wel aanwezig in de zaak, maar als hij de camera van Omroep Brabant ziet doet hij snel de deur dicht en op slot.

Wapens en drugs

De politie kan bevestigen dat de zedenpolitie onderzoek doet naar aanleiding van een melding. Maar vanwege het lopende onderzoek kan de politie verder niks zeggen.

Inwoners en ondernemers in Werkendam noemen het ‘een pijnlijke zaak’ en vinden het ‘erg heftig’. Maar verder willen ze er weinig over kwijt omdat het een hecht dorp is en ze elkaar niet willen zwartmaken. “Het is een goede vent”, zegt een vrouwelijke ondernemer over Marco.

De snackbareigenaar was eerder ook al in het nieuws. In januari 2018 werd zijn cafetaria door de gemeente voor drie maanden gesloten nadat er bij een politie-inval wapens en drugs werden gevonden. Het dorp stond toen achter Marco en de ‘frietpetitie’ om zijn zaak open te houden werd duizenden keren ondertekend.