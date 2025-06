Kindermisbruiker Benno L. krijgt definitief tbs: beroep afgewezen

De Duitse strafzaak tegen kindermisbruiker Benno L. is afgehandeld. L. ging in hoger beroep tegen de tbs-maatregel die hem was opgelegd. Het gerechtshof in Aken heeft unaniem besloten dat het hoger beroep van Benno L. ongegrond is en dus komt er geen nieuwe zitting. De Bossche zwemleraar kreeg eerder 9 jaar cel opgelegd en daar komt nu dus definitief tbs bovenop.

In 2010 kreeg L. 6 jaar cel voor het misbruik van tientallen meisjes tijdens zijn zwemlessen in de regio Den Bosch. Ook werd hij veroordeeld voor het maken en het bezitten van kinderporno. L. maakte foto's en video's van de kinderen die hij les gaf. Gitaarlessen en logeren bij behulpzame 'opa'

Nadat L. tweederde van zijn straf in Nederland heeft uitgezeten, wordt hij vrijgelaten. Later verhuist L. naar Duitsland waar hij opnieuw slachtoffers maakt. Onder de naam Hans Peter begint hij een nieuw leven en ontpopt zich tot een behulpzame 'opa'. In zijn nieuwe woonplaats Düren raakt hij bevriend met twee kwetsbare gezinnen.

L. geeft de kinderen - vijf meisjes tussen de 3 en 11 jaar oud - gitaarles en helpt hun ouders bij het schrijven van brieven. De band tussen L. en de twee families wordt steeds hechter. L. werd een plaatsvervangende opa. Hij ging met de kinderen zwemmen, mee op vakantie en de kinderen bleven zelfs bij hem logeren. Stiekem kinderen filmen

De kinderen slapen niet alleen in een logeerkamer, maar ook bij 'opa' Benno in bed. Benno weet op spelenderwijs de kinderen te betasten en hen in aanraking te laten komen met zijn geslachtsdeel. Tot een medewerker van jeugdzorg aan de bel trekt wanneer een van de Duitse meisjes vertelt hoe 'Hans Peter' naast haar in bed ligt tijdens het logeren. Benno wordt aangehouden. Het appartement van L. blijkt vol camera's te hangen en in de slaapkamer vindt de politie later een webcam die op het bed staat gericht. Stiekem maakte Benno opnames van de meisjes wanneer ze zich afdroogden, tijdens het omkleden en het spelen, maar ook als ze in bed lagen. Hoger beroep

Benno L. wordt 2023 in Aken veroordeeld voor seksueel misbruik en het maken en bezitten van kinderporno. In de zomer van 2024 wordt L. in hoger beroep tot 9 jaar cel veroordeeld. Daar is in december 2024 de tbs-maatregel bovenop gekomen. Tegen deze tbs-maatregel wilde L. in hoger beroep gaan, maar dit verzoek is nu door het gerechtshof ongegrond verklaard.