Moeder vermoord door haar vader en toch is Sanneke weer gelukkig

Je moeder is vermoord door je vader. Dat bericht kreeg Sanneke Langendoen (40) uit Uden bijna 20 jaar geleden op haar bordje. Hoe ga je dan verder met je leven? Kun je dan nog ooit gelukkig worden? Sanneke is het levende bewijs dat het kan. “Het gaat goed me,” vertelt ze. Ze houdt lezingen over omgaan met tegenslagen en ze werkt aan een boek over de kracht van muziek die ze ervaarde toen ze de moeilijkste momenten van haar leven beleefde. Ze vertelt er woensdagavond over in het TV programma ‘KRAAK. Vraagt Door’ van Omroep Brabant.

De moord op haar moeder Marga Langendoen ging de geschiedenis als de ‘Udense kofferbakmoord’. Marga was twee maanden lang vermist nadat ze plannen had uitgesproken om te scheiden. De vader van Sanneke speelde twee maanden lang toneel tot hij in Duitsland werd aangehouden met het lichaam van Marga in de kofferbak. “Toen stond alles stil,” vertelt Sanneke die toen 20 jaar oud was. “Ik had nog nooit zoiets heftigs gevoeld in mijn lichaam.” Al snel ging ze in de overlevingsstand ook vanwege haar twee jaar jongere broer. Jarenlang was ze bezig met de hele nasleep van de moord. Dit tot aan de veroordeling van haar vader tot een gevangenisstraf van 20 jaar. In 2015 overleed hij in de gevangenis. Ze herinnert zich hoe moeilijk ze het vond om onder de mensen te komen. Zij was toch die dochter van… ja inderdaad dat was zij. Een stempel. “Mensen vinden je zielig, maar daarmee ontnemen ze je ook veerkracht. Natuurlijk, ik heb een rugzak, maar ik ben nog steeds gewoon Sanneke." Ja, ze heeft overwogen Uden, waar iedereen haar kent, te verlaten. Maar ze besloot het tegendeel te doen: zich niet verstoppen.

“Ik zou met mijn moeder meespelen in de plaatselijke musical. Zij kon dat niet meer, maar ik ben er gaan staan. En later ben ik ook in theater Markant gaan werken en in de kroeg ernaast.” Daarnaast besloot ze haar goede jeugdherinneringen te koesteren. “Ik had een hele fijne jeugd in een gezin waarin vaak werd gezegd: we houden van elkaar. Er werd geknuffeld en gestoeid en we hadden leuke vakanties.” En ze hield contact met haar vader in de gevangenis, wat veel mensen niet begrepen. “Dat snap ik ook", zegt ze, “maar ook al had ik veel vrienden in Uden, ik was ook eenzaam en ik had al geen moeder meer. Mijn vader kon niet echt mijn papa meer zijn, maar ik kon hem tenminste nog dingetjes vertellen: ik ben geslaagd op het hbo, ik ga naar de universiteit, dat soort dingen.”

"Ik heb nog 60 goeie jaren te gaan, die ga ik niet weggooien."

En er was de energie van haar overleden moeder die ze in zich voelde: “Zij stond op het punt een nieuw leven te beginnen zonder haar man. Ze had zoveel kwaliteiten ze had nog zoveel moois kunnen doen.” Daarom probeert Sanneke nu mooie dingen te doen met haar dramatische ervaringen. Ze maakt een boek over wat muziek kan betekenen als je het moeilijk hebt. Een boek vol ervaringen en wetenschappelijke inzichten. Voor Sanneke zelf bleek muziek van levensbelang. “Mijn moeder zong in een bluesband. Ik heb haar zanginstallatie gepakt en ik ben gaan zingen en nooit meer opgehouden.” Nee, ze voelt zich absoluut geen pechvogel. “Ik ben gezond, ik heb een mooi gezin en een leuke baan. Ik was toen 20 en ik dacht ik heb nog 60 goeie jaren te gaan, die ga ik niet weggooien. Ik wil leven.” KRAAK. Vraagt Door wordt elke woensdag om 17 uur uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.