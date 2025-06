Uitbaters café al maanden in onzekerheid na inval: 'We zitten in de shit'

Gemma en Atilla, de uitbaters van Café ’t Uilennest in Tilburg, worden gek van het wachten. Begin dit jaar was er een politie-inval. Vervolgens werd het café net voor carnaval door de burgemeester gesloten. De rechter zette daar weer een streep door en sindsdien leven de uitbaters in grote onzekerheid over hun toekomst. "Het raakt mij emotioneel heel erg, we zitten al bijna vijf maanden in de shit.”

Na de sluiting door de burgemeester en het standpunt van de rechter kwam er een bezwaarprocedure. Iedereen mocht z'n zegje doen. Al weken verwachten Gemma en Atilla de mededeling dat hun café alsnog dicht moet. “We zijn er elke dag mee bezig, we kunnen helemaal niks plannen.” Eind januari vond er een inval plaats in ‘t Uilennest. Tien mannen, volgens de politie oud-leden van de verboden motorclub Satudarah, werden opgepakt en een dag later weer vrijgelaten. Bij de inval werd een aanzienlijke hoeveelheid contant geld, die de mannen bij zich hadden, in beslag genomen. Het café werd toen gezien als plek waar ‘verboden bijeenkomsten’ worden gehouden.

24 januari 2025: inval 't Uilennest.

Volgens burgemeester Weterings is vanuit het café de openbare orde aangetast door een bijeenkomst van een verboden motorclub. Daarom besloot hij een maand na de inval én twee dagen voor carnaval dat 't Uilennest zes maanden op slot moest. Maar de rechter oordeelde anders en de burgemeester moest opnieuw een besluit nemen. Vier weken geleden is er nog een gesprek geweest tussen de advocaten van de gemeente en Atilla en Gemma. “Het was moeilijk om mijn mond te houden”, zegt Gemma. “We wachten nu al weken op een besluit, maar die komt maar niet.” En dat is emotioneel heel zwaar voor de uitbaters. “Mijn gezondheid was al niet goed, maar nu kan ik bijna niks meer”, vertelt Gemma trillend. “Mijn energie is weg, ik lig aan het begin van de avond al op de bank te slapen.”

Ze heeft het gevoel dat het café alsnog zes maanden dicht moet. “Dat wil de gemeente omdat ze bang zijn dat het alsnog escaleert. Of omdat oud-leden van Satudarah wraak komen nemen. Maar het is al maanden rustig hier en uit respect komen de mannen niet meer.” En dat respect komt niet uit de lucht vallen want Atilla kent de mannen al jaren. "Het zijn nette jongens", vertelde hij eerder in de rechtbank. Hij wist van hun achtergrond. "Maar er was geen gedoe, geen geschreeuw. Soms zijn ze er elke twee weken, soms iedere drie of vier. Soms ook een tijd niet. Net als elke andere klant." Eerder maakten we deze video over verboden motorclubs:

Aan een sluiting willen de twee niet denken. “De kermis komt eraan. Dan verzorgen we altijd de start van de gehandicaptenkermis met gratis drankje, chips en ijs voor driehonderd mensen. En met kerst kunnen we ook niet dicht zijn, eenzame mensen komen dan bij ons kerst vieren.” Gemma krijgt bijna dagelijks vragen van clubs en verenigingen die huisvesten in ’t Uilennest of ze open mogen blijven. “De clubs kunnen niks plannen. Ik ben bang dat ze na de zomervakantie niet terugkomen door al deze onzekerheid.” Opvallend is dat de uitbaters zien dat het drukker is geworden in hun café. “We zijn van een studentengroep een soort vader en moeder geworden en we zien mensen die spontaan komen biljarten”, vertelt Gemma. “Dat is fijn.” Of het gezelliger is geworden nu de oud-leden van Satudarah weg zijn reageert ze terughoudend. “Zou kunnen. Ik weet wel dat in de loop der jaren meer mensen wegbleven.” Volgens een woordvoerder van de gemeente moet de burgemeester nog een besluit nemen en wacht hij op een advies van de bezwaarcommissie.