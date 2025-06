Online oplichting met fatbikes, mannen (18 en 19) opgepakt

Twee mannen (18 en 19) uit Den Bosch zijn dinsdag aangehouden voor internetoplichting. Ze zouden fatbikes tegen scherpe prijzen online hebben aangeboden maar bij een uiteindelijk koop leverden ze niets. Ook zouden ze kwetsbare mensen onder druk hebben gezet om als geldezel te dienen, dat wil zeggen dat ze hun bankrekening moesten uitlenen om geld door te sluizen.

De oplichting was al langere tijd aan de gang, in november 2024 is volgens de politie voor het eerst aangifte gedaan. Uit onderzoek is gebleken dat er meer gedupeerden waren. Uiteindelijk zijn er elf aangiftes van slachtoffers uit het hele land. Maar de politie denkt dat er nog meer mensen de dupe zijn geworden van het duo.