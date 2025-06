Man gaat alleen zwemmen en komt in problemen: zoekactie vanochtend hervat

De man naar wie de politie zaterdagavond in een plas aan de Ceresstraat in Stevensbeek heeft gezocht, is een zwemmer die daar in nood is geraakt. Zondagochtend is de zoekactie naar hem hervat, maar rond tien uur nog zonder resultaat, zo laat een woordvoerder van de politie weten. De toegang naar de plas is vanwege de zoekactie afgesloten.

De man ging zaterdagavond alleen zwemmen in de Radioplassen in Stevensbeek. Halverwege de plas kwam hij volgens de politiewoordvoerder in problemen. Hij riep nog om hulp en een omstander heeft vervolgens nog geprobeerd hem te redden.

Iets voor tien uur zaterdagavond kwam de melding binnen bij de politie dat een man in het water niet meer boven was gekomen. Zaterdagavond laat, rond middernacht, was de zwemmer nog niet gevonden en werd de zoekactie gestaakt.

De zwemmer kwam in nood toen hij alleen ging zwemmen in de Radioplassen (beeld: Google Maps).

Helikopter

Zondagochtend werd onder meer met een helikopter boven de plas en ook door hulpdiensten in het water alweer gezocht naar de zwemmer. Onder meer het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie helpt bij de zoekactie. Dit met een speciale sonarboot.

De zoekactie op het water is zondagochtend in volle gang (foto: Noël van Hooft).

Rond elf uur bekijken de specialisten van dit team wat de meest waarschijnlijke route is geweest die de zwemmer heeft afgelegd. Om deze lijnen vervolgens met de sonarboot als eerste te volgen. Wanneer die actie niks zou opleveren, zoeken ze met de sonarboot heel de plas af.

De toegang naar de Radioplassen is zondagochtend afgelsoten (foto: foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

Zaterdagavond zocht ook de brandweer al met sonar naar de zwemmer. Ze dachten rond half twaalf iets waar te nemen in het water. Op ongeveer twee meter van de kant werd een dobber geplaatst, maar de zwemmer werd niet gevonden.