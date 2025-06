Buurt en burgemeester geschokt om wéér ontploffing bij grillroom

Nog maar twee dagen open en nu al wéér raak: zondagnacht knalde het rond half drie bij grillroom Sofram aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal. Eind mei en begin deze maand werden in nog geen week tijd bij twee horecazaken - grillroom Sofram en cafetaria Ceder - drie aanslagen gepleegd met brandbommen en zware explosieven. De burgemeester overweegt de boel weer te sluiten.

De deur aan de achterkant van de grillroom is zwartgeblakerd, maar de eigenaar van de grillroom staat desondanks weer achter de toonbank. Volgens zijn moeder kwamen klanten dit weekend bloemen brengen, zo blij waren ze dat ze weer een broodje komen halen.

"Hij en zijn vrouw werken keihard voor de zaak", zegt de buurman van de eigenaar woedend. "Hun leven wordt nu kapotgemaakt." Hij suggereert dat de dader het niet specifiek op hen heeft gemunt, maar een 'malloot' is die willekeurig streken uithaalt. "Ik laat mijn kinderen hier 's avonds niet meer op straat", zegt hij bezorgd. En dus hoopt hij dat de dader snel wordt gevonden: “Ik sta niet voor mezelf in als ik hem zelf betrap. Hij maakt levens kapot”, concludeert hij.

Derde explosie op rij

De Rembrandtgalerij - met buitenlandse eetzaakjes, een Poolse supermarkt en een Jumbo - is al jaren een onrustige hotspot. Drie jaar terug vloog theehuis Cizbiz Köfte drie keer achter elkaar in de fik. In de nacht van 29 op 30 mei ging er een brandbom af bij cafetaria Ceder. Daarna volgden twee explosies bij Sofram. De eigenaar zegt het niet te weten waarom en noemt zichzelf slachtoffer.

De gemeente zorgde al voor cameratoezicht om de veiligheid te verhogen. Om het pand te beschermen, nam de eigenaar zelf een bewaker in dienst die het pand 's nachts moest bewaken. Tijdens de explosie zondagnacht was hij aanwezig, aan de voorkant van de grillroom weliswaar, terwijl de explosie achter gebeurde. De bewaker heeft toen de politie gebeld.

Burgemeester overweegt sluiting

Ook de burgemeester van Roosendaal Mark Buijs reageert geschrokken. "Een laffe daad", noemt hij de aanslag. Begin juni sloot hij het pand van de grillroom. De rechter had besloten dat die sluiting zaterdag zou worden opgeschort en een paar dagen later was het weer raak. "Het is heel moeilijk om hiertegen op te treden", zegt de burgemeester.

Want hij beseft zich ook dat het pand weer sluiten impactvol is: "Laat ik vooropstellen dat het nooit de bedoeling is om een ondernemer te straffen als we een pand sluiten." Toch kan het wel eens de enige optie zijn: "We zitten weer in dezelfde situatie als de eerste keer dat we het pand sloten, maar dit voelt nog ernstiger", legt de burgemeester uit. “Er wonen mensen boven, dus als het mis gaat, gaat het góéd mis. Dit zijn echt geen kwajongensstreken meer."

Extra toezicht

Welke maatregel hij precies gaat nemen, beslist Buijs maandag nog niet. "Ik ga ook met de rechtbank in gesprek en overweeg alle opties", legt hij uit. Ondertussen is er maandagavond en -nacht extra politie op de been om toezicht te houden. "Dinsdag probeer ik een beslissing te maken", zegt Buijs. Maar één ding weet ik wel: in de tijd dat het pand gesloten is geweest, is er niets gebeurd. En nu gebeurt het wel."