'Ouwe Rolex' 6 jaar de bak in, maar voor 1 miljoen krijgt hij klokje terug

Zes jaar gevangenisstraf eiste de officier van justitie maandag tegen 'Ouwe Rolex'. En zes jaar kreeg de 70-jarige verdachte uit Waalwijk ook meteen van de rechtbank in Den Bosch, voor drugssmokkel en lidmaatschap van een drugsbende. Maar 'Ouwe Rolex' krijgt zijn dierbare horloge wel terug. In ruil voor 1 miljoen euro.

De Waalwijker zou in het misdaadmilieu bekend staan als 'Ouwe Rolex'. Hij zit vast sinds zijn arrestatie op 1 oktober 2024. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat hij deel uitmaakte van een internationale drugsbende. In de aanklacht tegen hem staat dat de Waalwijker in die bende actief was tussen eind oktober 2018 tot begin 2023. Het OM noemt hem 'een belangrijke speler' binnen de misdaadorganisatie 'met een belangrijke stem bij beslissingen'.

Drugs

Zo werd hij in maart 2020 op de hoogte gehouden van de smokkel van 1200 kilo cocaïne. In de aanklacht staat dat die partij drugs naar Lith ging. Daarna werd alweer een nieuw drugstransport voorbereid. De Waalwijker zou toen aan een van de leiders van de organisatie in een chatgesprek hebben gevraagd of ze ‘een nieuwe gaan zetten’, want: ‘dan verdienen we nog iets’.

Belangrijk bewijs bestaat uit criminele chats. Die werden zichtbaar na het oprollen van onder meer de cryptotelefoon-netwerken van EncroChat en SkyECC. Criminelen over de hele wereld dachten dat die telefoonsystemen veilig waren en niet te kraken. Ze spraken onderling openlijk in de chats over drugssmokkel. Maar specialisten van de politie konden die netwerken keer op keer tóch hacken en zo bewijs verzamelen.