Arne bakt het lekkerste Brabantse worstenbroodje, maar dan anders

Wie denkt dat alleen het traditionele Brabantse worstenbroodje jaarlijks bekroond wordt met een trofee, heeft het mis. "We moeten met de tijd mee", dacht de jury van de verkiezing voor het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Daarom zijn maandag de prijzen uitgereikt voor het 'Meest Innovatie Brabantse Worstenbroodje' en het 'Lekkerste Brabantse Vegan Worstenbroodje'.

De prijswinnende worstenbroodjes bestaan uit verrassende combinaties zoals truffel en kaas en oesterzwam en bonen. "Er is zoveel meer dan het traditionele worstenbroodje", zegt vakjurylid Danny Jansen. Het truffel-worstenbroodje van Arne van Beek van Bakkerij van der Steen uit Made is het 'Meest Innovatieve Brabantse Worstenbroodje 2025'. "Ik heb gekeken wat past bij de trends van dit moment en kwam direct op truffel uit. In de vleesvulling van het worstenbroodje zit een truffelmengsel, in het deeg zit truffelolie en het worstenbroodje is afgetopt met kaas die infused is met truffel", vertelt de trotse winnaar.

Het winnende truffel-worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).

Arne werd vorig jaar derde in de strijd voor het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje onder mbo-studenten. Nu mag hij zich de eerste winnaar ooit noemen van het Meest Innovatieve Brabantse Worstenbroodje. De nieuwe categorieën binnen de verkiezing zijn sinds dit jaar in het leven geroepen. Thuisbakker Theo van Vijfeiken uit Nuenen is met zijn Van Gogh worstenbroodje tweede geworden. "Op het worstenbroodje zitten zonnebloempitten, naar het schilderij van Van Gogh. En het gehakt is erg lekker", vertelt de bakker. Het gevlochten worstenbroodje van mbo-student Lulu Ye van het Summa College in Eindhoven is bekroond met een derde plaats.

Andere knotsgekke combinaties zijn het kip stroganoff-worstenbroodje en het burger-worstenbroodje van Jill. "Ik maak eerst deegballetjes. Ik vond het zonde om die weer plat te rollen. Dus zo kwam ik op het idee om er een balletje vlees in te duwen", vertelt ze. De jury is niet alleen op zoek naar een innovatief worstenbroodje, maar ook naar een vegan optie. "Iedereen kent het traditionele worstenbroodje en die zijn heerlijk, maar er is zoveel meer", zegt jurylid Danny. "Mensen die geen vlees eten, moeten ook van een worstenbroike kunnen genieten", vindt hij.

Ron van de Mortel van JPM Bakery uit Deurne zorgt daar met zijn Lekkerste Brabantse Vegan Worstenbroodje 2025 voor. "We hebben de vulling gemaakt op basis van tarwe, oesterzwammen en lupinebonen. Het deeg bestaat gewoon uit bloem, water en gist. En dan de kruiden. Die zijn belangrijk. Je moet opletten op de E-nummers ervan. Dat die kruiden ook echt vegan zijn", vertelt de winnaar.

Ron van de Mortel bakte het beste vegan worstenbroodje (foto: Omroep Brabant)

Lupinebonen waren in het vegan worstenbroodje een vereist ingrediënt. Lupine is een peulvrucht die veel in Brabant wordt verbouwd en vol met eiwitten zit. "Het is een vergeten schat uit de regio", vindt de organisatie van de verkiezing. Ze willen het belang benadrukken van regionale en duurzame producten. Dennis Swaanen van Jan Swaanen De Echte Bakker uit Hilvarenbeek werd met zijn vegan worstenbroodje tweede. Thuisbakker Jenny Vlemmings en Lucas Vermeulen van Bakkertje Deeg uit Heusden pakten een gedeelde derde plaats met hun vleesloze worstenbroodje.

