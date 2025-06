Overval op inrit mislukt, automobilist gaat achter overvallers aan

Een man in Klundert is zich rot geschrokken toen hij bijna werd overvallen terwijl hij zijn auto parkeerde op z'n oprit. In de nacht van 13 oktober 2024 stonden er plots twee mannen naast z’n auto. Ze sloegen op de ramen en riepen dat hij uit moest stappen. Het duo is nog altijd niet gevonden. Daarom geeft de politie nu camerabeelden vrij. Daarop is te zien dat de bewoner niet ingaat op het bevel van de daders maar kiest voor andere uitweg.

Het is op dat moment half zes 's in de ochtend. De inwoner van Klundert heeft een camera die opnames maakt van zijn oprit. Op die beelden is te zien dat iets voor het moment dat hij thuis komt, twee mannen zich lijken te verstoppen in de buurt. Dan rennen ze weg, uit beeld.

Even later komt het slachtoffer thuis, hij parkeert z'n auto en blijft even in de wagen zitten. Dan duiken ineens de twee mannen op, ze slaan op de ruiten en roepen dat hij z'n deur moet openen. Achtervolging

De man heeft z'n deuren op slot, geeft gas en rijdt achteruit van z'n oprit af. Hij gaat vervolgens achter de rennende overvallers aan. Aan de Stoofdijk in Klundert ziet hij een zwarte Seat Ibiza met afgeplakte kentekenplaten rijden. Hij rijdt achter ze aan. Ze achtervolgt ze van Klundert naar Fijnaart en naar Oudenmolen en vervolgens via de polder naar Oudenbosch. Daar raakt hij het duo kwijt. De bestuurder van de Seat Ibiza droeg een bivakmuts, had een lichte huidskleur, droeg groene werkhandschoen, een zwarte jas, lichtkleurige joggingbroek en donkere schoenen. De ander had een lichte huidskleur, droeg een hoodie en een donkere broek. De politie hoopt dat iemand de mannen herkent. Ook roept ze inwoners van Klundert, en dan met name inwoners van de Stoofdijk en de Rondeel, op om camerabeelden met de politie te delen.