Rechter gooit Grillroom Sofram weer op slot na explosie

Grillroom Sofram aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal moet opnieuw de deuren sluiten. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald nadat afgelopen weekend voor de derde keer in korte tijd een aanslag met vermoedelijk een brandbom gebeurde.

Burgemeester Mark Buijs besloot begin deze maand de horecazaak voor vier weken te sluiten, nadat er twee nachten op rij een explosie had plaatsgevonden. De rechter schorste de sluiting vrijdag nog, maar is daar nu op teruggekomen. Volgens de burgemeester Mark Buijs is het geen straf maar een beschermende maatregel. “We zien de ernst van de gebeurtenissen in een paar dagen tijd oplopen en ik wil voorkomen dat er slachtoffers vallen.”