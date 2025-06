Café 't Uilennest moet dicht: burgemeester hakt knoop door

De burgemeester van Tilburg heeft na maanden onzekerheid tóch de knoop doorgehakt: café 't Uilennest moet twee maanden dicht. De zaak wordt ervan verdacht een verzamelplek te zijn voor leden van Satudarah, waardoor het al maanden onder een vergrootglas ligt. Een sluiting werd eerder nog door de rechter uitgesteld, tot nu.

In de week voor carnaval moesten de eigenaren van het café voorkomen in de rechtbank. Het is een zaak tussen hen en de gemeente, omdat burgemeester Weterings vindt dat de openbare orde wordt aangetast door bijeenkomsten van de verboden motorclub.

Eigenlijk wilde de gemeente dat de zaak al in februari dicht zou gaan, maar daar ging de rechter niet in mee. Een sluiting werd uitgesteld, waardoor de eigenaren maandenlang in onzekerheid zaten. "We zijn er elke dag mee bezig, we kunnen helemaal niks plannen", vertelden ze.

Duidelijkheid

Daarom is advocaat Bisar Çiçek vandaag ook wel een beetje opgelucht. Er is duidelijkheid en daarnaast is de duur van de sluiting voor de uitbaters positief uitgevallen. De periode waarin ze op het definitieve woord moesten wachten, wordt van de zes maanden sluiting afgehaald. Daardoor blijven er een krappe twee maanden over.

"Dat is een overwinning voor 't Uilennest", reageert Ciçek. Toch gaat de advocaat waarschijnlijk in hoger beroep. "We willen geen sluiting. Er is geen gevaar voor de openbare orde, zoals de burgemeester stelt."

Financiële tegenvaller

Ook weet hij te vertellen dat eigenaren, Gemma en Atilla, niet bij de pakken neer gaan zitten. "Dit geeft al wel rust. Zes maanden dicht was een faillissement. Maar zes weken is nog steeds een flinke financiële tegenvaller."

Alleen blijft het niet bij alleen een sluiting. De gemeente is ook een Bibob-onderzoek gestart naar de uitbaters. Daarin kijken ze of een bedrijf of persoon zich schuldig maakt aan het witwassen van geld of andere vormen van criminaliteit.

"Uit recente navraag bij de politie is gebleken dat u nog steeds als verdachte wordt aangemerkt", staat in de brief van de burgemeester aan 't Uilennest. Weterings zegt dat hij het "noodzakelijk" vindt om dit onderzoek naar de zaak en hun vergunningen te doen.