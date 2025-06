Na 19-jarige verdachte nu ook 24-jarige Tilburger vast voor schietpartij

Een 24-jarige man uit Tilburg is dinsdagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in de Piushaven van zaterdagavond. Getuigen meldden die avond rond negen uur meerdere schoten in de omgeving en zagen kort daarna een auto wegrijden.

Er zou gericht zijn geschoten met een vuurwapen. Er raakte niemand gewond.