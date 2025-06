Dochter regelde moord op vader via Snapchat, vandaag hoort ze haar straf

Heeft een vrouw uit Bergen op Zoom haar eigen vader vermoord? Dat is de grote vraag die de rechtbank in Breda donderdag moet beantwoorden. Het slachtoffer, Gradus Haisch, werd doodgeslagen en -gestoken op een verlaten landweg in Wouwse Plantage. De officier van justitie vindt voldoende bewezen dat Gradus Haisch uit Bergen op Zoom in de val is gelokt door zijn eigen dochter en haar vriend. Die vriend moest al de cel in. Nu gaat de dochter er misschien ook achteraan.

Het bewijs tegen vriend Jeroen was overweldigend voor de rechtbank, zo bleek eerder dit jaar. Zoals veel verdachte chatberichten over Gradus via Snapchat en WhatsApp. Bovendien kocht Jeroen kort voor de moord een mes, nieuwe schoenen en schoonmaakmiddelen, hij maakte een afspraak met het slachtoffer op een verlaten plek en daar stierf Gradus een gewelddadige dood. Na de moord dumpte Jeroen zijn bebloede kleren, maar de politie zag dat gebeuren en hij werd opgepakt. Er volgde een rechtszaak en Jeroen kreeg 20 jaar cel voor het medeplegen van moord. De rechtszaak tegen de dochter was intussen uitgesteld, omdat ze net voor het proces ineens van advocaat wisselde. Dochter

Een andere rechtbank, dus drie andere rechters, bekeken vorige maand de beschuldigingen aan het adres van de dochter van Gradus. Ze was voor hetzelfde misdrijf aangeklaagd, dus ook voor medeplegen van moord.

Maar in haar dossier geen bebloede kleren of een mes. Bij haar draait alles om die verdachte chats, via Snapchat en WhatsApp. Ze liet opvallende digitale sporen na. In deze video zie je meer over de Snapchatmoord:

Wachten op privacy instellingen...

Rouwteksten

Vooral de meer dan veertig zoekacties op haar mobieltje waren vreemd. In de uren voor de dood van Gradus zocht zijn dochter online naar gedichten en rouwteksten over verdriet over je overleden vader. En dat terwijl Gradus niks mankeerde. Uit die tekstjes kon je volgens de officier van justitie opmaken dat de dochter wist wat er ging gebeuren. "Hoe erg moet je je vader haten om hem dit aan te doen", vroeg de officier zich af tijdens het presenteren van de aanklacht. Tegen de dochter werd 22 jaar cel geëist. Ze heeft de schijn tegen, stelde haar advocaat. Maar ze heeft ze niks met de moord te maken. Het was een eenmansactie van Jeroen. De dochter is er door overrompeld, was het verweer van de advocaat. De vrouw ontkent de beschuldigingen. "Ik wist echt niet dat Jeroen mijn vader iets aan zou doen", zei ze tijdens haar rechtszaak. Donderdagochtend bepaalt de rechter of ze onschuldig of schuldig is en wat voor straf daar bij hoort. Beluister de podcast over de Snapchatmoord: