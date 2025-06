Soap gaat door: omstreden café daagt gemeente opnieuw voor de rechter

Opnieuw stappen de uitbaters van ’t Uilennest naar de rechtbank. Ze gaan de sluiting van hun café aanvechten. Dat laat advocaat Bisar Çiçek aan Omroep Brabant weten. De zaak wordt door de politie en gemeente Tilburg gezien als verzamelplek voor leden van Satudarah. Dinsdagmiddag besloot de burgemeester dat het café deze zomer toch twee maanden op slot moet, dit nadat de rechter een eerdere sluiting van tafel veegde.

Wat ze dan nog niet weten is dat de gemeente eind februari, in de week voor carnaval besluit dat ‘t Uilennest zes maanden op slot moet. De rechter veegt dat besluit echter een dag voor carnaval alsnog van tafel. Maanden van onzekerheid volgen voor Gemma en Atilla, tot dinsdagmiddag. De burgemeester hakt een knoop door: het café moet op 1 juli alsnog dicht. Niet zes maanden, maar acht weken.

Rechter

Ondanks dat advocaat Bisar Ciçek de tijdsduur van de sluiting als overwinning ziet, gaat hij toch in hoger beroep. “We gaan de hele sluiting aanvechten. Er is helemaal geen gevaar of potentieel gevaar voor de openbare orde”, zegt de advocaat. “Daarnaast zegt het al genoeg dat de burgemeester nu een sluiting van acht weken genoeg vindt in plaats van zes maanden.” Volgens Ciçek zegt de burgemeester daarmee dat ‘het allemaal wel meevalt’.

De advocaat van ‘t Uilennest hoop dat de rechter voor de sluiting een uitspraak kan doen. “We vragen om een voorlopig oordeel van de rechter, zodat de sluiting in ieder geval ‘on hold’ gezet kan worden. Maar hopelijk kan de rechtbank de hele zaak ineens behandelen zodat de sluiting helemaal geschrapt kan worden.”

Witwassen

De gemeente is ondertussen een Bibob-onderzoek gestart naar de uitbaters, om te kijken of ze zich schuldig maken aan het witwassen van geld of andere vormen van criminaliteit. Ook dat onderzoek kan tot een sluiting leiden. Tegen Atilla loopt verder nog een politie-onderzoek, waarbij de uitkomst kan zijn dat de vergunningen worden ingetrokken.

Ondertussen hopen de uitbaters vooral dat ze in juli gewoon open mogen blijven. “De kermis komt eraan. Dan verzorgen we altijd de start van de gehandicaptenkermis met gratis drankje, chips en ijs voor driehonderd mensen”, zeiden ze vorige week. “We hebben gewoon een functie in de gemeente.”