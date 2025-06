Snapchatmoord: dochter krijgt 22 jaar voor moord op vader

De vrouw uit Bergen op Zoom die haar vader Gradus Haisch vermoordde moet 22 jaar de gevangenis in. Ze handelde 'gewetenloos', oordeelde de rechtbank in Breda. Haar vriend is eerder al veroordeeld en kreeg 20 jaar. Waarom Gradus dood moest, is niet duidelijk geworden.

Volgens de rechtbank is bewezen dat ze de moord samen met haar vriend Jeroen bedacht, voorbereidde en uitvoerde. Het was voor de rechtbank geen opwelling. Maandenlang hadden ze het er al over. Er werd gezocht naar manieren om Gradus om het leven te brengen. Ze maakten een concreet plan. De dochter heeft zijn dood ‘geregisseerd’, zei de rechtbankvoorzitter donderdagochtend. Wie het deed, kan de rechtbank niet vaststellen. Maar dat kan voor de beschuldiging van ‘medeplegen van moord’ in het midden blijven. Voor de rechters is bewezen dat zij samen met Jeroen dit plande en uitvoerde. Gewetenloos

‘Jullie zijn zeer berekenend te werk gegaan. Jij hebt hem letterlijk naar zijn gewelddadige dood toegereden’. De rechters noemden haar gedrag bij herhaling ‘gewetenloos’. "Je ontkende eerst en schoof alles in schoenen van Jeroen. Je hebt je familie bedrogen, met een bericht op Facebook en met een toespraak op de uitvaart. Dit maakt jouw rol nog kwalijker dan die van Jeroen L." Daarom vond de rechtbank de geëiste 22 jaar passender dan de 20 jaar die Jeroen kreeg. Verdriet

De dochter (22) was ook in de zaal en hoorde de uitspraak rustig aan. Ze reageerde tijdens de korte zitting zonder zichtbare emoties. Achter haar op de publieke waren die emoties er wel onder de nabestaanden. Toen de verdachte wegliep naar het cellencomplex huilde ze ook. Ooggetuige

Gradus Haisch (58) werd op vrijdagavond 24 maart 2023 zo zwaar geslagen en gestoken dat hij overleed. Zijn dochter was er getuige van en belde 112. De dader vluchtte. Een ooggetuige probeerde nog een foto te maken van de wegvluchtende auto maar de dochter trok aan zijn arm, zodat de foto mislukte.

Maar de ooggetuige kon nog wel wat flarden van zijn kenteken doorgeven. Op de meldkamer van 112 konden ze de auto traceren. Het stond op naam van ene Jeroen in Bergen op Zoom. Meteen ging een observatieteam de Bergenaar schaduwen. In de vroege ochtend na de moord zagen ze hem een vuilniszak dumpen in een ondergrondse afvalcontainer.

Jeroen L. in de rechtbank, getekend door Nicole van de Hout.

Agenten visten de zak op. Daarin zaten kleren en schoenen met bloed van Gradus. Jeroen werd opgepakt en toen bleek dat er ook bloed in zijn auto lag. Al gauw werd duidelijk dat hij een collega was van de dochter van Gradus. Ze bleken zelfs een geheime liefdesrelatie te hebben. In deze video zie je meer over de Snapchatmoord:

Mobieltjes

Het vreemde was dat de dochter daar bij de politie niks over vertelde. Binnen de kortste keren was de dochter geen getuige meer maar verdachte. Specialisten van de digitale recherche onderzochten hun mobieltjes en konden 1290 whatsappberichten en 326 Snapchatberichten terugvinden, waarin ze onder meer scenario's bespraken. Daaruit kwamen opvallende gesprekken: ze kletsten over het doden van Gradus. Val

Het beeld kwam naar voren dat ze de moord wekenlang hadden voorbereid. Opvallend was ook dat ze op dag van de moord 44 gedichten en afbeeldingen op haar mobieltje zocht over het verlies van een vader. Ze deed dat ook toen ze met haar vader naar Wouwse Plantage reed. Pa leefde toen nog. Samen met Jeroen hadden ze die avond een val hadden opgezet voor Gradus. Onder een valse naam hadden ze hem naar de Julianaweg gelokt, om zogenaamd oud ijzer te kopen. Maar daar werd hij opgewacht en gedood. Waarom Gradus dood moest is nooit opgehelderd. Hiermee is deze rechtszaak in Breda afgerond. Maar er komt een hoger beroep. Medeveroordeelde Jeroen is naar het gerechtshof in Den Bosch gestapt. Of de dochter in hoger beroep gaat is nog onbekend. Daar heeft ze twee weken voor om over na te denken. Beluister de podcast over de Snapchatmoord: