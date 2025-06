Broers (8 en 28) schrikken wakker van aanslag: ‘Bijkomen van stress’

Het is iets na twee uur in de nacht als aan het Hugo de Grootplein in Eindhoven een explosief afgaat bij een huis. De slachtoffers zijn een vader en zijn twee zonen van 8 en 28 jaar oud. Op het woonadres staat een scooterhandel geregistreerd, toch twijfelt de 28-jarige ondernemer of het een boze klant is. “Ik ben nog aan het bijkomen van de stress.”

“Er was ineens een explosie”, begint de 28-jarige bewoner. “Toen ik beneden kwam zag ik dat de deur eruit was geblazen. Waarschijnlijk is er vuurwerk naar binnen gegooid.” Het gaat mogelijk om een Cobra 6, een zwaar en illegaal stuk vuurwerk dat veelvuldig wordt gebruikt bij aanslagen.

Verhuizen?

De jongeman die samen met zijn vader en 8-jarige broertje op het adres woont is eigenaar van een motoren- en scooterhandel. Of de aanslag daar iets mee te maken heeft, weet hij niet. “Het kan een boze klant zijn. Maar ik heb al acht maanden niks meer verkocht, dus dat lijkt mij niet.” Hij hoop dat de aanslag een vergissing was. “Ik weet het zelf ook even niet”, zegt de bewoner een paar uur na de aanslag. Hij twijfelt of ze wel aan de Hugo de Grootplein willen blijven wonen. “Het is niet zomaar iets, ik ben echt geschrokken.” Hij vindt het vooral erg voor zijn jongere broertje. “Die heeft gelukkig niet echt doorgehad dat er een aanslag op ons huis was. Hij is opgevangen door familie.” Buurtbewoners zijn ‘niet verbaasd’ dat er een aanslag was. "Iets soortgelijks is vaker gebeurd”, vertelt een man. Een aantal buurtbewoners spreekt over 'verdachte situaties' op het adres. "Er komen altijd duistere figuren aan de deur. Maar het fijne weet ik er niet van. Op het pleintje hier moeten we voor een aantal mensen oppassen”, besluit een vrouw.

Foto: Persbureau Heitink.