Criminele activiteiten in buurthuis, gemeente sluit pand per direct

Handel in sigaretten, illegale feesten en de aanwezigheid van sterke drank. De gemeente Breda is helemaal klaar met de overtredingen die plaatsvinden in buurthuis Geeren-Noord. Daarom is het ontmoetingscentrum donderdag per direct gesloten. “De maat is vol", zegt de wethouder.

Eerder riep het college het bestuur van het buurthuis al op het matje. Nu het buurthuis ook is betrapt op criminele activiteiten, is de gemeente van mening dat de gesprekken niet tot de gewenste verandering hebben geleid. Bovendien vindt het college de opslag en handel van illegale handelswaar in een gemeentelijk gebouw onacceptabel.

De afgelopen jaren kreeg de gemeente regelmatige tips over verboden illegale feesten in het buurthuis. Recent zijn er bij een controle in het buurthuis sterke drank, 53 sloffen illegale sigaretten en 25 builen shag gevonden.

"Ik vind dit een hele moeilijke beslissing", gaat de wethouder verder. "En het is ook niet iets wat ik graag doe. Maar we gaan hierbij niet over één nacht ijs, maar de illegale praktijken waren dermate ernstig dat we het zo moesten doen. Het vertrouwen in het huidige bestuur is weg. Buurthuizen moeten immers een plek zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt."

"De maat is vol", zegt wethouder Arjen van Drunen. "Want de aanwezigheid van illegale sigaretten is bijvoorbeeld gewoon een criminele activiteit. En het hele bestuur is daar verantwoordelijk voor. Er zijn gesprekken gevoerd, maar toch ging het elke keer weer door."

De gemeente gaat ook aangifte gaat doen tegen het buurthuisbestuur. "Oh, is dat zo", reageert Ellen Semler, secretaris van het buurthuis Geeren-Noord, ietwat geschrokken. "Nou, dat hebben ze ons nog niet meegedeeld en dat is echt een verrassing."

"Het is een kwalijke zaak wat hier gebeurt", vervolgt ze. "We worden al jaren overal in tegengewerkt door de gemeente en nu is er dus iets waar iemand daar over valt. Het buurthuis was een schroothoop toen we begonnen en dat hebben we helemaal opgeknapt. En nu willen ze het ineens terughebben. Ik baal hier heel erg van."

Ze erkent deels wel dat er iets aan hand is. "De zaken met die sigaretten die geconstateerd zijn, zijn terecht", vertelt Semler. "En dat dit niet kan, snap ik wel en misschien hebben ze daar ook wel gelijk in."

"Maar illegale feestjes?", vervolgt ze. "We hebben jaren geleden al aangegeven dat mensen hier graag samen komen, maar er is hier geen feestruimte. Daar wilde de gemeente Breda nooit over praten. En nou worden wij ervan beschuldigd dat mensen illegale feestjes geven. De gemeente heeft zelf veel meer schuld: ze kijken al jaren niet naar ons buurthuis om."

Ook de overtreding van de horecawet wordt weggewuifd. "Als er een vrijwilliger 's avonds na afloop even met de voorzitter een borreltje wil drinken... wie zegt dat dat niet mag? Er wordt over ons gepraat, maar niet met ons."