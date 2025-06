Oud-Jumbobaas Van Eerd voor rechter voor witwassen en omkoping

Hij had stapels bankbiljetten verstopt in de koelkast op zijn kantoor en in zijn huis. Voor een schatrijke zakenman als Frits van Eerd (58) is dat ongewoon. En wat had de Jumbo-topman toch steeds maar weer te zoeken in een misdaadnetwerk? De zaak schreeuwt al een paar jaar om uitleg. En die uitleg komt hopelijk deze week, van Frits zelf. Want vanaf deze maandag staat hij als verdachte voor de rechtbank in Groningen voor onder meer witwassen via sponsorcontracten.

Zijn paradepaardje Jumbo in Veghel groeide in korte tijd uit van supermarktmuis tot reus. Directeur Frits van Eerd stond aan de basis van dat succesverhaal. Wat niemand wist, was dat deze gerespecteerde en geliefde ondernemer in diezelfde bloeitijd duistere figuren om heen zich heen had. De schok was groot toen er een inval kwam en arrestatie volgde.

Thuis bij Frits in Heeswijk-Dinther lag 197.000 euro cash in diverse kluizen. Op zijn kantoor in Veghel lag ruim 250.000 euro aan bankbiljetten. Het geld zat verstopt in een Jumbotas in een koelkast, maar ook in de boekenkast, in enveloppen en in zijn werkplaats.

Voor politie en het Openbaar Ministerie (OM) is verstopt geld van in totaal 448.000 euro een aanwijzing voor witwassen: want je wil niet dat anderen het vinden. Bovendien zaten er een paar honderd biljetten tussen van 500 en 200 euro. Dat is een typisch betaalmiddel van de onderwereld.