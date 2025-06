Brandbommen en stenen door ruit, 67-jarige man geteisterd door aanslagen

Zeker tien stenen door ruiten en brandbommen bij de voordeur. Een 67-jarige bewoner aan de Heuvelstraat in Breda wordt geteisterd door aanslagen. Buren wisten afgelopen nacht, tot twee keer toe, een enorme brand te voorkomen. “Ik zag een vuurbal voor mijn raam”, vertelt een buurman tegen Omroep Brabant. Er zou een conflict zijn waarbij de 67-jarige man betrokken is.

Een zwart geblakerde deur, gesmolten buitenlamp, overal glasscherven en ingegooide ruiten, dat is het beeld aan de Heuvelstraat. Een brandblusser ligt als stille getuige bij de buren in de tuin. “Ik hoorde vroeg in de nacht een klap bij de deur”, begint de 67-jarige bewoner geschrokken. “Toen ik keek was iedereen weg.” Buurman Gijs hoort het gestommel ook: “Iemand gooide een molotovcocktail voor de deur. Ik zag een vuurbal voor mijn raam.” Gijs pakt meteen een brandblusser en weet erger te voorkomen. “De voortuin stond in brand. ‘Slippers aan en naar buiten’, dacht ik.”

“We zijn hier al voor de tiende keer.”

Maar rond zes uur in de ochtend is het opnieuw raak. “Ik sliep net anderhalf uur toen ik opnieuw gestommel hoorde. Iemand heeft de deur met een soort brandgel ingesmeerd en aangestoken”, vertelt de buurman. “De hele deur stond in de fik.” De 67-jarige bewoner had de tweede keer niet meteen door dat het opnieuw raak was. “De buren hadden al 112 gebeld en toen ik beneden kwam, stonden de brandweer en de politie er al.”

Eerder gingen al stenen door ruiten (foto: Noël van Hooft).

Op camerabeelden is een man met een capuchon en een mondkapje te zien. “Ik heb geen idee waarom ze mij moeten hebben. Ik woon hier al twintig jaar”, vertelt de bewoner. De buren en ook de glazenzetters vertellen dat het regelmatig raak is bij de man. “We zijn hier al voor de tiende keer”, zegt een glaszetter. De buurman vult aan: “Er gaan regelmatig stenen door de ruit. Er speelt al een lange tijd iets.”

"Als het elke week raak is, houdt het op."

Buurman Gijs heeft voor de tweede keer buren kunnen redden met zijn brandblusser. “Vorige maand stond bij de andere buren de koelkast in de brand. En nu deze brandstichtingen.” Hij heeft snel twee nieuwe brandblussers en een brandalarm gekocht. “Je weet niet hoever ze nog gaan bij de buurman, dit voelt niet heel veilig.” De bewoner heeft aangifte gedaan van de dubbele brandstichting. De politie is druk op zoek naar getuigen, camerabeelden of informatie over een conflict. “Alle informatie is welkom. Ook kleine details kunnen helpen”, aldus de politie. De 67-jarige bewoner twijfelt inmiddels of hij nog op het adres wil blijven wonen. “Ik wil hier wel blijven, maar als het elke week raak is, houdt het op.”