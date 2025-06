Vijf jaar cel geëist voor verkrachting, maar rechter spreekt man vrij

Er was vijf jaar gevangenisstraf geëist, maar een man uit Bergen op Zoom is vrijdag door de rechtbank in Breda vrijgesproken van verkrachting. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij tussen december 2021 en september vorig jaar zijn toenmalige vriendin meermalen verkracht. Ook maakte hij er misbruik van dat zijn slachtoffer verstandelijk beperkt is, zo stelde het OM.

De rechter vindt dat hiervoor te weinig bewijs is en liet de 29-jarige man al enkele dagen na de behandeling van deze rechtszaak al vrij. Ook bepaalde de rechter dat zijn ex-partner hoogstens in een andere gerechtelijke procedure een schadevergoeding van ruim 2,5 ton kan gaan verhalen. De man heeft altijd ontkend: van gedwongen seks is geen sprake geweest.