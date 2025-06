Na 25 jaar moet deze woonwinkel dicht, dekbedden gaan weg voor zakken soep

Geen geld, maar wel een bon van de Zuivelhoeve, een stuk taart of een potje soep. In de Leen Bakker in de AaBe Fabriek in Tilburg is er dit weekend geen normale uitverkoop, maar een hartverwarmende ruilactie. Klanten betalen met lekkernijen en cadeaubonnen voor meubels, als laatste eerbetoon aan een winkel die na 25 jaar noodgedwongen de deuren sluit.

De schappen van de winkel van Ronald Westerveld zijn al aardig leeg, maar er staan nog genoeg pareltjes: stoelen, bureaus, kastjes en lampen. En de kassa? Die rekent af in taarten, soepblikken en waardebonnen. Een vrouw legt een vol mandje op de toonbank. “Ik heb betaald met twee cadeaubonnen. Een van de Primera en eentje van de Zuivelhoeve, want iedereen lust kaas,” vertelt ze enthousiast. In haar armen: houten jaloezieën, gordijnen, een roede en een rekje. “Ik vind het wel jammer dat de winkel weggaat. Maar het is wel een leuke actie.” Volgepakt loopt ze de winkel uit, met een glimlach.

"Ik heb nog nooit met zakken soep boodschappen gedaan."

Even later schuiven er twee zakken soep en een potje bruine bonen over de toonbank. De klant mikt op twee dekbedden én een vaas. Maar Ronald is duidelijk: “Ik vind het een beetje weinig hiervoor. Je krijgt de twee dekbedden er voor mee.” De paarse vaas blijft achter. Toch blijft de sfeer positief. “Ik heb nog nooit met twee zakken soep boodschappen gedaan,” zegt de klant lachend.

Betalen met twee pakken soep en een pot bruine bonen (foto: Omroep Brabant).

Alle ruilgeschenken zijn bestemd voor het personeel. “We zitten hier al 25 jaar. Dit is een manier om hen te bedanken voor hun inzet,” zegt Ronald. De sfeer in de winkel is warm en weemoedig tegelijk. Klanten nemen afscheid, doen nog een laatste aankoop, en laten iets lekkers achter voor de mensen die jarenlang gordijnen hebben opgehangen of bedden verkochten.

"Het is een superactie."