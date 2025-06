112-nieuws: Brandweer blust na in natuurgebied • Waterpistolen gericht op politie

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08:22 Brandweer blust na in natuurgebied De brandweer is zondagochtend aan het nablussen in natuurgebied Malpie in Valkenswaard. Daar woedde zaterdagavond een fikse brand. Lees verder Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

06:12 Waterpistolen gericht op politie Agenten van de politie Eindhoven keken zaterdagavond verbaasd op toen een voertuig op hen af kwam gereden en de inzittenden wapens op hen richtten. Het bleek te gaan om waterpistolen. Lees verder Foto: Instagram politie Eindhoven.

06:04 Vechtpartij op de snelweg Een wijkagent in Oirschot werd zaterdagnacht gewaarschuwd vanwege een ruzie op de snelweg waarbij Roemenen betrokken waren. Lees verder Foto: Instagram wijkagent Oirschot.