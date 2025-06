Vuurzee legt huizen binnen minuten in as: 'Zo snel, je kon niets redden'

De verwoestende brand in Uden begon zondag met wat rook in de schuur, maar ontwikkelde zich razendsnel tot een grote vuurzee. Drie huizen werden in de as gelegd, ramen van andere huizen sprongen kapot door de verzengende hitte. “We probeerden nog te blussen met een tuinslang, maar het ging zó hard”, vertelt een bewoner van een van de verwoeste huizen.

De pui aan de achterzijde van drie huizen aan de Wijsthoek is van boven tot onder zwartgeblakerd. De achtertuin ligt vol verbrande materialen en bakstenen. Buurtbewoner Joseph Vonk woont een aantal deuren verderop en was rustig met z’n plantjes bezig in de huiskamer toen hij rook zag bij de schuur verderop in de straat. “Ik heb de brandweer gebeld, de rook werd steeds erger en de vlammen kwamen uit het dak. Op het moment dat het begon te knallen, kreeg ik wel een beetje angst.” Hij voelde buiten in zijn tuin hoe de warmte dichterbij kwam. “Onze huiskamer was oranje verlicht door de brand.”

"Het ging zo snel, je kon het niet meer redden. Ik heb gauw de deur dicht gedaan en ben weg gegaan.”

Binnen twaalf minuten stond volgens hem de achtergevel van de drie huizen in brand. Joseph zijn huis werd niet geraakt door de vlammen, maar door de hitte smolten de parasol en zijn schutting. “Boven zijn drie ramen gesneuveld en het raam van de achterdeur ook.”

Een buurman wiens huis wel is verwoest, wordt liever niet met naam genoemd. Hij probeerde de brand nog te blussen met een tuinslang. “Maar het ging zó snel, je kon het niet meer redden. Ik heb gauw de deur dicht gedaan en ben weg gegaan.”

"Er stond nogal wat aanbouw tegen de woning en de schuur, daardoor kon de hitte niet weg."