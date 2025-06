Frits van Eerd is in de rechtbank, rechtszaak begonnen

Oud-Jumbo topman Frits van Eerd (58) uit Heeswijk-Dinther verstopte zo’n vierenhalve ton aan bankbiljetten in zijn huis en in zijn werkplaats naast het hoofkantoor van Jumbo in Veghel. Justitie verdenkt hem van omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Van Eerd zweeg sinds de inval in zijn huis in september 2022. Vandaag voor de rechtbank in Groningen wil hij uitleggen dat hij niks verkeerd heeft gedaan.

Liveblog

9.47 Van Eerd beschuldigt van witwassen Frits van Eerd wordt verdacht van precies het omgekeerde: omkoping door E., als ceo van Jumbo. Hij nam giften, diensten en beloften aan, zoals een dieplader en een gereedschapskist. Hij had contant geld ter waarde van 448.000 euro in huis en werkplaats verstopt. Hij maakte vijf vervalste sponsorcontracten.

9.44 Officier begint Theo E., die vastzit in een andere zaak, wordt verdacht van omkoping. Dan gaat het om giften, diensten, beloften, gereedschapskist en bijvoorbeeld valse sponsorcontracten. Daarnaast staat hij terecht voor belastingontduiking en vervalsen van documenten. E. wordt gezien als hoofdverdachte in deze zaak.

9.34 Zaak gaat beginnen Frits van Eerd en zijn twee advocaten zitten klaar. Medeverdachte Theo E. (61) zit naast hen met zijn advocaat. De voorzitter van de rechtbank heet beiden welkom en checkt hun personalia.

9.10 Veel belangstelling De belangstelling voor de zaak Van Eerd is enorm. Zo'n beetje alle denkbare media zijn present voor de zaak van de man achter supermarkt Jumbo, die volgens justitie illegale dingen heeft gedaan in de motorcrosswereld met zwart geld, dubieuze sponsorcontracten en giften. Alle landelijke kranten en veel televisieprogramma's zijn present. Van Eerd is vandaag overal groot nieuws. Miljoenen geëist van Frits van Eerd: afperser moet jaar de cel in

08.55 Zaak begint om 9.30 De zaak voor de rechtbank in Groningen gaat om 9.30 uur beginnen. Behalve Frits van Eerd staan hoofdverdachte Theo E. en nog twee mensen terecht.



08.45 De belangrijkste data op een rijtje 13 september 2022: inval bij Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. De topman wordt gearresteerd en brengt vijf nachten door in de politiecel, voor ondervraging.

23 september 2022: Frits van Eerd stapt op als topman van Jumbo. De directie noemt het nog 'tijdelijk'.

15 december 2022: alsof de ellende voor de familie al niet groot genoeg is overlijdt ook nog eens de vader van Frits. Grondlegger Karel van Eerd wordt 84.

Maart 2023: Limburgse afpersers proberen Van Eerd ruim 2 miljoen euro afhandig te maken. De Limburgers worden gepakt en in juni 2025 veroordeeld tot twee jaar cel en een werkstraf.

9 april 2024: het OM maakt bekend dat het Frits van Eerd aanklaagt voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte en ook witwassen.

16 september 2024: de eerste openbare (regie)zitting voor de rechtbank in Assen. Van Eerd is daar zelf niet bij.

27 januari 2025: weer een korte zitting in Assen, weer zonder Van Eerd. Zijn advocaat kondigt aan dat hij op de inhoudelijke behandeling, 23 juni, wel wil verschijnen om uit te leggen hoe het zit.