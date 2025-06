Frits van Eerd: 'Niks via sponsorcontract geregeld, alles privé gekocht'

10.23

"Met verbazing heb ik in 2014 naar die drugshandel van E. gekeken", vertelt Van Eerd. "En ik werd erin meegezogen. Eerst als verdachte, later als getuige. Maar ik was nieuwsgierig en wilde weten hoe de zaak in elkaar zat en daarom had ik toch contact met E. Zijn verhaal dat hij ten onrechte was opgepakt, vond ik aannemelijk. En dat hij wist dat ik ook verdachte was geweest, was zeer explosieve informatie als CEO van Jumbo. Niemand wist dat en daarom wilde ik hem niet van me afduwen en hield ik contact met hem. En hij bood me ook vaak spullen aan en wist enorm veel van de motorcross. Het was puur een privékwestie en had niets te maken met Jumbo."

De verdenking destijds was dat sponsorgeld van Jumbo naar drugscriminelen ging.