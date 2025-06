Dit was dag 1 van de rechtszaak tegen Frits van Eerd: 'Het doet zo'n zeer'

"Ik ben niet omgekocht, ik heb niks via sponsorfacturen geregeld." Frits van Eerd beet maandag soms fel van zich af op de eerste dag van zijn rechtszaak voor de rechtbank in Groningen. De ex-Jumbobaas kwam voor het eerst zelf aan het woord en ontkende voor het eerst ook zelf de beschuldigingen van witwassen en omkoping. "Ik vind 't echt onbegrijpelijk. Ik heb niks gedaan wat niet mag."

De vraag bleef steeds terugkeren: waarom hield Van Eerd contact, tegen beter weten in? Van Eerd vertelde maandag dat hij 'nieuwsgierig' was naar de afloop van de zaak waarin hij eerst ook verdachte was, maar spijt heeft. "Achteraf had ik dit natuurlijk nooit moeten doen."

Waarom? Toch raakten Frits en Theo na een tijdje weer aan de praat. "Na het voorval van 2014 was hij geen zakenrelatie meer van Jumbo. Het was privé", verdedigde Van Eerd zich maandag. Theo E. leverde hem onder meer een trailer en een auto. Maar wel tegen betaling, benadrukte Van Eerd.

En het ging de doofpot in. "Het is nooit naar buiten gekomen. Dat was zeer explosieve informatie. Als CEO van Jumbo verdachte zijn, dat wil je niet", zei Van Eerd tegen de rechters.

Hun voorgeschiedenis is belangrijk. De Brabander en de Drent zijn liefhebbers van de motorcross. Jumbo stak geld in het crossteam van Theo E., maar E. had een duistere kant. Hij sluisde een jaar of tien geleden een deel van het Jumbo-sponsorgeld door naar een grote Friese cokesmokkelaar. Dat eindigde met een celstraf die E. nu uitzit.

In een bomvolle zittingszaal in Groningen beantwoordde Van Eerd de hele dag door vragen van de rechtbank over de beschuldigingen van onder meer omkoping en witwassen. Hij liet vaak stiltes vallen en zocht de juiste formulering. Ook verdachte Theo E. gaf tekst en uitleg.

Meneer Aart

Het criminele kringetje rond Theo kwam soms heel dichtbij. Zoals de man die zich Meneer Aart noemde, in wat de politie later omschreef als het Sesamstraatkartel. Een bende die zo is gaan heten omdat de mannen schuilnamen gebruikten uit het kinderprogramma.

Meneer Aart was een bekende van Theo E. en stond een keer geparkeerd bij het hoofdkantoor in Veghel, volgens het peilbaken onder zijn auto. "Kan ik me niet herinneren dat 'ie is geweest", zei Van Eerd.

Paardenhandelaar

En dan was er nog een gesponsorde Brabantse motorcrosser die onderzocht werd voor drugsmisdrijven. Hij sluisde een deel van zijn sponsorgeld door naar een villa in het Spaanse Marbella. En dan was er nog een paardenhandelaar uit Drenthe, penningmeester van een raceteam en drugshandelaar.

De rechtbankvoorzitter putte volop uit een reeks rechercheonderzoeken naar onder meer drugsbendes, soms van jaren geleden. Allemaal zijsporen in het dossier maar wel met vraagtekens van het Openbaar Ministerie.

Witwassen

Vragen waren er ook volop over de honderden bankbiljetten van 500 en 200 euro die Van Eerd had. Vooral over die 75.000 euro in een Jumbotas, verstopt in een koelkast. Allemaal voor zijn hobby, bezwoer Van Eerd.

"Ik ben verzamelaar, en dat geld gebruikte ik daarvoor. De koelkast was op een plek waar niemand komt, behalve ikzelf. Als ik had geweten dat ik in een rechtszaal moest verklaren waarom ik geld in een koelkast had gestopt, had ik dat natuurlijk niet gedaan. Ik heb er geen goede verklaring voor, het was om het een beetje te spreiden. Het is absoluut geen crimineel geld, echt legaal", zei hij.”

Geen facturen, envelopjes vol geld, een medewerker van de Jumbo die Frits' spullen verkoopt, omdat Frits zelf niet op Marktplaats wilde. De rechters hadden veel vragen over dat gedrag. "Ik begrijp dat het vragen oproept", gaf Van Eerd toe.

Omkoping

Fel was Van Eerd over de beschuldigingen dat E. hem zou hebben omgekocht. "Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik heb niks gedaan wat niet mag ik ben helemaal niet omgekocht." Theo E. ondersteunde zijn woorden. "Ik denk gewoon dat die man niet om te kopen is."

Aan het eind van de lange zittingsdag werd Van Eerd even emotioneel. "Ik heb 25 jaar een van de grootste ondernemingen van Nederland aangestuurd. Van de ene op de andere dag lag ik eruit, omdat ik van mijn bed werd gelicht en ik wist bij God niet waarvoor."

Van Eerd is gestopt met de nieuwsberichten volgen. "Zie wat de media doen, echt ongekend. En waarom? Continu iemand het afgrondje induwen. Het doet zo’n zeer."

Het proces gaat dinsdag verder. Dan lezen de officieren van justitie de aanklacht voor en volgen de strafeisen.