Twee jaar cel geëist tegen oud-Jumbobaas Van Eerd

Voor de rechtbank is twee jaar gevangenisstraf geëist tegen Frits van Eerd uit Heeswijk Dinther. Acht maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Medeverdachte Theo E. hoorde vier jaar celstraf tegen zich eisen. “Ze hebben zich op grote schaal schuldig gemaakt aan financieel ondermijnende criminaliteit”, zei de officier van justitie.

Het voorlezen van de aanklacht duurde zo’n vier uur. Net als op de eerste procesdag maandag, werd uitgebreid stilgestaan bij de voorgeschiedenis. Autohandelaar Theo E. (61) en Frits van Eerd (58) kennen elkaar al zo’n 25 jaar. Jumbo sponsorde diverse motorcrossteams van E.

Contact

In 2014 werd Theo E. opgepakt. Justitie legde een misdaadnetwerk bloot rond E. uit Drenthe. Jumbo stopte de sponsorcontracten en contacten. “E. en van Eerd dachten daar anders over en het contact werd verzwegen voor Jumbo”, stelt het OM, want de sponsoring ging door.

“Hun relatie had in 2014 eigenlijk definitief verbroken moeten zijn. Om welke reden dan ook gebeurde dat niet.” (..) Van Eerd zou geleerd moeten hebben van dat strafrechtelijk onderzoek, maar hij heeft zich ‘verkeken op de persoon van E.'

'Mooi cadeau'

De officieren van justitie gingen een voor een de spullen langs die Van Eerd zou hebben gekregen. Over twee crossmotoren onderschepte de recherche een chat van Van Eerd: ‘Dat is een mooi cadeau!!!’

En er was een klassieke Mercedes uit 1957 die E. leverde. En zeker zes gereedschapskisten die E. leverde.

Dieplader

De verdachten zeiden eerder dat alles volgens de regels verliep en legaal ging. Maar volgens het OM ging het om een ‘gift’ Veelzeggend was volgens het OM ook de levering van een aanhanger in 2022.

Die was meer waard, maar Van Eerd kreeg hem voor minder. ‘Dat is toch misdaad’ merkte Van Eerd op in een afgeluisterd gesprek. Van Eerd tekende toen drie sponsorfacturen voor 145.000 euro. In ruil voor die dieplader, stelt het OM. Er was nog wat geks. De telefoontap registreerde Van Eerd. Die zweeg 12 seconden en zei toen: “En? Wie gaan we sponsoren? “

Omkoper en omgekochte

In veel gevallen is er niks op papier teruggevonden van een aankoop. ‘De vele cadeautjes waren allemaal bedoeld om Van Eerd te paaien en te bewegen tot sponsordeals’. Het OM vatte het als volgt samen: “Theo E. is de omkoper, Van Eerd de omgekochte.”

Het OM zag een patroon. Bovengronds was er dan wel een contract met een raceteam, maar ondergronds ging een cadeau naar Van Eerd.