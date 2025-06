Omstreden influencer Mo Bicep zit vast op verdenking van witwassen

Mohamed Lemhadi, beter bekend als influencer Mo Bicep uit Breda, zit vast op verdenking van witwassen. De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft maandagochtend een inval gedaan bij zijn woning en drie bedrijfspanden, zo bevestigt de politie desgevraagd aan Omroep Brabant.

Lemhadi (34) is met meer dan één miljoen volgers op Instagram een bekende Brabantse influencer. Hij verdient zijn geld onder meer met de verkoop van voedingssupplementen en de website Coaching by Mobicep, waar hij samen met anderen sport- en voedingsadvies geeft.

Dit initiatief, de Hustlers Club genoemd, runde Lemhadi destijds met zijn vriend Karwam T. uit Almere, beter bekend onder de naam Joey Bravo.

Hij is ook influencer en werd eerder veroordeeld voor het afsteken van een mortierbom. Volgende week doet de rechter uitspraak in een nieuwe zaak tegen T., hij wordt verdacht van het doen van meerdere onjuiste belastingaangiften en valsheid in geschrifte. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de zaken van T. en Lemhadi niet aan elkaar gelinkt.