Het beste terras van Brabant ligt in dit kleine dorp

Het beste terras van Brabant vind je in Reek. Horecazaak De Linde staat op nummer tien in de terras top honderd van Nederland. Eigenaar Tom van de Geijn is apetrots: "Er doen zo'n vierhonderd terrassen mee. Het was een mega verrassing en ik ben er ook super trots op."

De lijst wordt ieder jaar samengesteld door Misset horeca. In het totaal staan er vijftien Brabantse terrassen in de lijst. De Linde voert die dus aan. Op deze dinsdag is het relatief rustig op het beste terras van Brabant, omdat het weer niet helemaal meewerkt. Toch treffen we een groep fietsers uit Twente aan, die net een kopje koffie en gebak hebben genuttigd. Ze hebben geen idee dat ze op het beste terras van Brabant hebben gezeten, maar zijn het er wel mee eens: " Het was geweldig, helemaal top", zegt een man. "De bediening was ontzettend vriendelijk en ze hebben heerlijk gebak." Een dame van de fietsgroep is het eens met de hoge notering van De Linde: "Het was heerlijk, ik heb echt genoten. We wisten niet dat dit het beste terras was, hadden er nog nooit van gehoord. Maar morgen weer!", zegt ze lachend.

Voor uitbater Tom van de Geijn kwam de hoge notering als een complete verrassing. Maandag was hij met een deel van zijn team bij de prijsuitreiking in het Limburgse Baarlo bij de winnaar van vorig jaar: "Wij wisten dat we in de top honderd zaten. Maar als je naam dan steeds niet genoemd wordt, dan is het steeds spannender."

Hoe bereik je zo'n hoge notering? " Wij zijn heel serieus bezig met ons vak en proberen iedere dag goed te presteren. Je best te doen, met oprechte gastvrijheid. En daar komt veel bij kijken, want de jury is heel streng", zegt Tom.

Het terras van De Linde (foto: René van Hoof)

De jury let werkelijk op allerlei details. "Of je toilet in orde is, of je tafel niet wiebelt, ze zijn echt heel kritisch. Oprechte gastvrijheid en interesse in de gast, maakt dat wij denk ik deze hoge score hebben gehaald. Wij zijn heel trots op ons team. Het is te gek dat dit dan de beloning is."

Het terras van De Linde doet goede zaken , zegt de uitbater. "Wij zijn een druk bezocht terras en investeren er veel in. En dat werpt zijn vruchten af, de gast weet ons goed te vinden. Wij zitten aan verschillende fiets- en wandelroutes, dus de zon hoeft maar een heel klein beetje te schijnen en wij hebben ons terras goed gevuld." Ook voor het personeel is het natuurlijk een opsteker. Serveerster Jasmijn: Dit maakt ons als team nog hechter. We hebben er natuurlijk ook met zijn allen heel hard aan gewerkt om die titel te verdienen. Iedereen is wat scherper geweest en dat hopen we te blijven." Volgens Jasmijn gaat het bij dat scherp blijven om details: " Plantjes op tafel, schoon bestek, alle drankjes met het etiketje naar voren, gasten zo snel mogelijk ontvangen. Iedereen doet wel echt heel erg zijn best hiervoor."

De Linde in Reek (foto: René van Hoof)