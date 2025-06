Dierenarts overvallen en geslagen met breekijzer: twee daders in beeld

In Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden vertoond van de twee mannen die in mei in Sint-Oedenrode een dierenarts en zijn twee kinderen hebben overvallen. Ook was een foto te zien van een patroonhouder met kogeltjes die de twee daders hebben achtergelaten. Het zijn onderdelen van een gasdrukpistool. De arts raakte bij de overval zwaargewond.

De man, zijn dochter Nina en zijn iets jongere zoon werden in de nacht van 10 op 11 mei in hun slaap verrast. De vader werd ruw gewekt toen twee in het donker geklede mannen zijn slaapkamer binnenkwamen. Ze eisten geld. "Dit is mijn grootste nachtmerrie", vertelde Nina eerder tegen Omroep Brabant. Eén van de daders heeft haar vader met een breekijzer een paar keer tegen zijn kaak en op zijn hoofd geslagen. Nina werd wakker van de herrie en ze haalde haar broer uit zijn bed. Toen de daders dat in de gaten kregen, zetten ze het op een lopen. Nina: "Mijn broer heeft de laatste nog een trap gegeven."

Signalement overvallers

Beide overvallers hebben volgens de politie een lichte huidskleur. De ene is slank en de ander heeft een fors postuur. Ze spraken Nederlands met een accent, mogelijk straattaal. De forsere dader droeg vermoedelijk een dure jas van het merk Moncler met een zwarte capuchon en een wit label op de linkermouw. Op zijn broek is op heuphoogte een logo te zien, mogelijk van Adidas. De mannen vluchtten zonder buit. De politie sluit niet uit dat de dierenarts willekeurig is gekozen. Hij woont met zijn gezin in het buitengebied en mogelijk dat de overvallers dachten dat er veel geld te halen was. Nina's vader werkt als dierenarts met paarden. Daarom zou het gezin doelwit zijn geworden, denkt ook zijn dochter: "In de paardenwereld gaat veel geld om."

De overvallen woning ligt in het agrarisch buitengebied tussen Sint-Oedenrode en Mariahout. De kans is zeer groot dat de daders daar die nacht met een auto naartoe zijn gekomen en daar ook mee zijn gevlucht, zo vermoedt de politie. Ze wil uiteraard weten wie de daders zijn. Mogelijk kan iemand zich ook herinneren dat er in die nacht een snel rijdende auto passeerde. De dierenarts ging al snel na de overval weer aan de slag. Zijn huis was enige tijd afgezet om zo goed mogelijk eventuele sporen veilig te stellen. De vrouw van het gezin was tijdens de overval niet thuis.

Het huis waar de overval was (foto: Raymond Merkx).

Wat de twee mannen achterlieten (foto's: Opsporing Verzocht).