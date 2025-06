Heijmans en ROC beginnen allereerste bouwopleiding voor statushouders

Vluchtelingen die in de bouw willen gaan werken, kunnen voor het eerst terecht bij een speciale bouwopleiding. Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen en het Koning Willem I College in Den Bosch hebben samen een opleiding ontwikkeld, speciaal voor mensen met een verblijfsvergunning. Een primeur in Nederland. De eerste groep statushouders is nu aan het werk en begint na de zomer met de opleiding.

Het is voor het eerst dat er zo’n opleiding in Nederland is. Deelnemers doen praktijkervaring op de bouwplaats op en leren op het ROC de theorie. Ook krijgen ze taallessen, cultuuroriëntatie en coaching. Zo gaan zij niet alleen werken in de bouw, maar leren zij ook communiceren met collega’s en krijgen ze ondersteuning bij de overstap van een uitkering naar werk.

Kemal Temel is een van de deelnemers. Hij vluchtte vier jaar geleden uit Turkije, waar hij economie studeerde. Inmiddels werkt hij een jaar op de HR-afdeling bij Heijmans. “Ik begon als coördinator nieuwkomers en mocht na een half jaar ook de coördinatie van de stagiairs gaan doen. Ik hou administratieve zaken bij, ontvang de cv’s, zit bij HR en doe recruitment. Ik ben echt blij met mijn functie. Die sluit aan bij wat ik in Turkije deed en ik vind het hier heel fijn.”

"Deze opleiding helpt mensen aan een plek in de samenleving.”