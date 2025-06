Inval bij Mo Bicep: kostbare sieraden, horloges en Mercedes meegenomen

Bij de inval maandagochtend bij Mohamed Lemhadi, beter bekend als influencer Mo Bicep uit Breda, zijn diverse dure spullen in beslag genomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) na vragen van Omroep Brabant. Het gaat onder meer om een Mercedes AMG met een nieuwwaarde van 135.000 euro. De Lamborghini's van Lemhadi hoefden niet mee: die zijn onlangs door hem geëxporteerd naar het buitenland.

Crossmotoren Bij de inval is zijn boekhouding in beslag genomen, zowel op papier als digitaal. Ook zijn er meerdere scooters en crossmotoren, kostbare horloges, designerkleding en tassen meegenomen.

Een witte Mercedes AMG stond ook op de lijst van de FIOD. De wagen met een nieuwwaarde van 135.000 euro figureerde in meerdere video's die Lemhadi de afgelopen jaren publiceerde.

Lambo's naar het buitenland

Toch zijn de twee Lamborghini's van de influencer nog bekender. Ze zijn al meerdere keren van kleur veranderd en Lemhadi liet er graag andere influencers in rijden.

Opvallend: beide wagens zijn onlangs geëxporteerd naar het buitenland, zo blijkt uit gegevens van de Dienst Wegverkeer (RDW). Een van de auto's werd vorige week nog gezien in Spanje, zo is te zien op de site autogespot.nl.

Lemhadi zit op dit moment nog vast. De verwachting is dat hij donderdag te horen krijgt of hij nog langer vast moet blijven zitten, of zijn zaak in vrijheid af mag wachten.