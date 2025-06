Explosief gaat af bij woonhuis, ruiten sneuvelen door harde klap

Bij een huis aan het Hosingenhof in Eindhoven is woensdagavond rond half twaalf een explosie geweest. Zeven ruiten sneuvelden en ook de voordeur raakte zwaar beschadigd. Vermoedelijk is er zwaar vuurwerk gebruikt.

De klap was in de verre omgeving te horen en zorgde ervoor dat veel geschrokken buurtbewoners poolshoogte gingen nemen.

De tuin en het huis lagen bezaaid met glas. In het huis wonen twee mensen, zij waren op het moment van de explosie thuis. Ze raakten niet gewond. Vorige week donderdag ging er een explosief af bij een huis aan het Hugo de Grootplein in Eindhoven. Dat ligt zo'n vijf kilometer verderop. De politie gaat er niet vanuit dat er een verband is. "Als er aanleiding voor is zal dit ongetwijfeld worden onderzocht, maar vooralsnog lijkt er geen aanleiding te zijn om dat te veronderstellen", aldus een woordvoerder van de politie. In het huis wordt sporenonderzoek gedaan. Er is niemand aangehouden.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink