Voetganger aangereden op zebrapad, bestuurder die doorreed opgepakt

De politie heeft woensdag een verdachte opgepakt voor het aanrijden van een minderjarige voetganger op een zebrapad in Den Bosch. Dat gebeurde op begin juni op de rotonde van de Oude Vlijmenseweg en de Kooikersweg. Het slachtoffer raakte zwaargewond. De bestuurder van de auto ging er vandoor.

Het ongeluk gebeurde op 2 juni rond vier uur 's middags. De politie laat weten woensdag een verdachte te hebben opgepakt. Hoe ze die op het spoor zijn gekomen, is niet duidelijk.

Eerder deelde de politie een foto van een Seat Ateca. De bestuurder zou er in die auto vandoor zijn gegaan. Maar deze auto had niets met het voorval te maken, meldt de politie nu. Dat is gebleken na onderzoek van het kenteken.

De verdachte is verhoord en inmiddels weer vrij en moet zich binnenkort bij de rechter verantwoorden. De politie wil niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat, ook wordt de leeftijd niet bekendgemaakt.