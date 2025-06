Explosie bij huis van ouder echtpaar: 'We hebben nog nooit ruzie gehad'

Ze zijn nog aan het bijkomen van de schrik. Frans (83) en Bep (79) hoorden woensdagavond toen ze naar bed gingen een enorme explosie. Zowat alle ruiten van hun rijtjeshuis aan de Hosingenhof in de Eindhovense wijk 't Hool sneuvelden door zwaar vuurwerk. Wie het op het echtpaar gemunt heeft, is hen een raadsel.

"Wij wonen hier al 45 jaar en hebben nog nooit ruzie gehad in de buurt, met niemand. En familieruzie hebben we ook niet", zegt Bep. Zichtbaar aangeslagen zit ze enkele uren na de aanslag op de bank. Het is haar een raadsel waarom ze doelwit waren. Ze is nog onder de indruk van de klap, die volgens haar onbeschrijfelijk hard was. "Dit noem ik geen vandalisme meer. Zelfs de sloten vlogen uit de deuren."

Frans vertelt dat hij normaal gesproken voordat hij gaat slapen altijd een sigaretje rookt in de keuken. Die kijkt uit op de plek waar de explosie was. "Maar gisteravond had ik er geen zin in en ging ik naar boven. Toen ik rond half twaalf net in bed lag en televisie keek, hoorde ik een enorme klap."

Frans en Bep zijn zich rot geschrokken. "En die schrik blijft voorlopig nog wel even", zegt Bep.