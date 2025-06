Frits van Eerd richt 'geschrokken' laatste woord tot rechters

"Ik ben enorme geschrokken van alle beschuldigingen die op me af zijn gekomen. Ik heb hier lang naar uitgekeken. Om duidelijk te maken dat ik geen criminele handelingen heb gedaan." Dat zei Frits van Eerd (58) donderdag. Zijn woorden maakten indruk, aan het eind van zijn driedaagse proces. Hij klonk strijdbaar maar ook gekwetst. "Hoe, hoe moet ik hier tegen vechten?" De ex-topman van Jumbo hintte op een motief voor de vele bankbiljetten die hij bewaarde. Bij een eventuele overval kon je meteen wat buit geven.

Donderdagochtend startte het proces met het pleidooi van Theo E. (61) uit Drenthe. Tegen hem is vier jaar cel geëist. Theo E. zou privé geld en spullen aan Van Eerd hebben gegeven in ruil voor sponsorcontracten van Jumbo aan diverse motorcrossteams.

Zeepbel

De advocaat van Theo E. zet vraagtekens bij het onderzoek. Het OM presenteerde dat in het begin met ‘enorme bombarie’ want er zouden ‘enorme witwasconstructies’ zijn ontdekt. Maar er bleef weinig van over. Hij sprak van een ‘omkopingszeepbel’.

“Van Eerd is helemaal niet omgekocht met geld van E.”, stelde advocaat Flokstra. “Het is gewoon een transactie die misschien niet deugt. Het is eerder oplichting van Jumbo of verduistering”, suggereerde Flokstra. Maar daar is geen aangifte van gedaan en dat staat ook niet in de aanklacht.

Vrijspraak

Flokstra sprak van een ‘buitengewone en bijzondere financieringswijze’, maar ziet geen giften. Hij vroeg dan ook om vrijspraak van omkoping. De advocaat noemde veel bewijs ‘ongelofelijk vergezocht’ en ‘geforceerd bewijs’. Het OM houdt vol dat dat het bewijs er wel is.

De advocaat van Van Eerd kwam donderdagmiddag uitgebreid terug op de aanklacht. “Een verbod om privé met E. om te gaan was er niet. Waar blijkt dat uit dat Van Eerd niet meer met hem om mocht gaan?” Advocaat Jonk stelde ook dat Van Eerd niks heeft verzwegen. “Jumbo heeft ook niet aangegeven dat ze is benadeeld“ (door Van Eerd).

Twijfels

De advocaat zette vraagtekens bij belastende uitspraken die Theo E. deed over zijn zakenrelatie met Van Eerd. “Niet ondenkbaar is dat hij zich vergist of leugenachtige verklaringen aflegde. Het kan ook grootspraak zijn.” En ook nog de verbazing over dat er dingen ontbreken in de zaak volgens hem. “Als het zo zou zijn dat meneer E. zwart geld stalt bij Van Eerd, waarom wordt hij dan niet vervolgd?”