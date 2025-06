Mo's villa van bijna een miljoen nu in handen van justitie

De officier van justitie heeft beslag gelegd op de Bredase villa van Mohamed Lemhadi, beter bekend als influencer Mo Bicep. Dat blijkt uit gegevens van het Kadaster. Lemhadi wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld via zijn bedrijven. Bij een inval eerder deze week werden meerdere spullen, een auto en zijn administratie in beslag genomen.

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) viel maandagochtend binnen in de bedrijfspanden van Lemhadi aan de Nikkelstraat in Breda en in zijn woning aan het Heilaarpark. Op dat pand is woensdag beslag gelegd. De villa zou 924.661 euro waard zijn.

Meerdere bedrijven

Lemhadi is vooral bekend als influencer op social media, en van de verkoop van zijn sportpoeders. Dat doet hij met zijn bedrijf MB Nutrition.

Ook geeft hij sport- en voedingsadvies onder de naam Coaching by Mo Bicep, maar dit bedrijf staat niet op zijn naam. In het pand aan de Nikkelstraat zit verder een webwinkel in babykleding gevestigd, deze wordt gerund door de vrouw van Lemhadi.

Mercedes

Bij de inval maandag werden meerdere scooters en crossmotoren, kostbare horloges, designerkleding en tassen meegenomen. Ook de administratie van de influencer werd in beslag genomen en een witte Mercedes AMG stond ook op de lijst van de FIOD.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Het is op dit moment niet duidelijk of hij nog vast zit.