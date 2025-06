Peter van Dongen vermoord: de 'echte' rechtszaak begint pas vier jaar later

De rechtbank in Den Bosch buigt zich pas begin volgend jaar inhoudelijk over de moord op Peter van Dongen uit Breda. Dat is bijna vier jaar nadat de 68-jarige man zwaargewond werd aangetroffen in het buitengebied van Helvoirt. Hij overleed een week later aan een schotwond dat hij had opgelopen.

De lange duur is een hard gelag voor de nabestaanden, maar ook voor de familie van de drie verdachten, die deze donderdag voor de zoveelste regiezitting in de rechtbank in Den Bosch waren. De rechter sprak van een ‘hele pijnlijke constatering.’ Ruzie om tiny house

Eerder dit jaar onthulde de officier van justitie dat Van Dongen om het leven was gebracht na een ruzie om een tiny house. Hij werd onder druk gezet om steeds meer geld te betalen voor het kleine huisje dat nog steeds in een loods in Waspik zou staan. Van Dongen werd in mei 2022 naar een pad in het buitengebied tussen Helvoirt en Drunen gelokt waar hij werd neergeschoten. Dat de procesgang zoveel tijd vergt, heeft te maken met drukke agenda’s van het justitiële apparaat, de vele onderzoeken die nodig zijn, maar vooral met de ‘proceshouding’ van de drie verdachten. Het gaat om twee mannen van 22 en 26 uit Waalwijk en een man van veertig uit Waspik, bij wie Van Dongen het tiny house had besteld. Ze zitten allen al enige tijd vast. Tot nu toe heeft niet één van hen in het openbaar een verklaring, laat staan een bekentenis afgelegd. Ook in verhoren bij de politie of de rechter-commissaris willen ze amper iets over hun eventuele aandeel of ze leggen wisselende verklaringen af.