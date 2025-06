Gestolen soldaat terug, maar direct vernield: 'Stelletje idioten'

Het standbeeld van een soldaat dat een paar weken terug van een bankje in Schijndel werd gestolen, blijkt donderdag alweer vernield te zijn. De soldaat in de uitrusting van de 101e Airborne Division zat pas net terug op zijn plek na de diefstal op Dodenherdenking, maar mist nu alweer een deel van zijn geweer. Buurtbewoners en de gemeente reageren verontwaardigd op de vernieling. "Geen respect voor de spullen van een ander", zegt buurtbewoner Ingrid.

"Het zijn een stelletje idioten", zegt Ingrid gefrustreerd als ze naar het beeld kijkt. "Het is schandalig. Ze hebben geen respect voor de spullen van een ander en moeten met hun poten ergens van afblijven." Dat er in zo'n korte tijd twee keer iets met het standbeeld gebeurt, begrijpt ook buurtbewoner Erwin niet. "Zo'n beeld mag hier niet onbeschadigd staan, blijkt wel. Het is eeuwig zonde. Vooral in de tijd waarin we leven, staat zo'n beeld ergens voor. Maar het geweer is vakkundig afgezaagd, lijkt wel."

Een deel van het geweer is afgezaagd (foto: Noël van Hooft).

Ter ere van 80 jaar vrijheid werd het standbeeld van de soldaat van de 101e Airborne Division in de uitrusting van 1944 op de bank geplaatst. Op Dodenherdenking, 4 mei, werd het beeld alweer gestolen. Het standbeeld werd een paar uur later op een vensterbank aan de Tulpstraat, een eindje verderop, teruggevonden.

De bewoners van het huis zouden het beeld eerder in een parkje hebben ontdekt en hem mee naar huis hebben genomen. De gemeente liet tijdens de verdwijning al weten dat het beeld van polyester is en geen financiële waarde heeft. Waarom het beeld dan toch vernield is, blijft een raadsel.

Soldaat in Schijndel (foto: Noël van Hooft).

"Het is waardeloos. Na de diefstal stond er al een hek om het beeld heen", vertelt buurtbewoner Twan. "Tegenwoordig wordt alles maar vernield. Het geweer afzagen vind ik geen baldadigheid, maar een bewuste vernieling." De gemeente Meierijstad, waar Schijndel onder valt, laat weten dat ze aangifte gaan doen bij de politie. "We vinden het dieptriest dat dit beeld opnieuw voorwerp van vandalisme is", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het beeld staat voor een soldaat van de 101e Airbornedivisie. Zij waren onze bevrijders en het beeld is geplaatst op een historische plek. Dat verdient ons respect." "Ze moeten het beeld op een veiligere plek zetten en niet naast de straat", zegt Mien die er tegenover woont. Of dat gaat helpen, betwijfelt buurtbewoner Jolanda. "Je kan er niet iemand naast zetten", zegt ze. De buurtbewoonster hoopt wel dat het standbeeld blijft. "Het beeld hoort bij deze tijd om iedereen wakker te schudden, dus het moet blijven", vindt ze. En dat vindt de gemeente ook. "We hebben opdracht gegeven om het beeld te herstellen. We verwachten dat dit volgende week kan plaatsvinden."