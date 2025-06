112-nieuws: Auto vol drugs, bestuurder aangehouden • Automobilist gewond bij botsing in Rijen

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:16 Auto vol drugs, bestuurder aangehouden Een 20-jarige man uit Oosterhout is donderdagavond aangehouden in Breda. De auto waarin hij reed viel agenten op omdat deze een onlogische route reed. Ze lieten de man stoppen op de Donkvaart in Breda. Lees verder Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.

05:56 Automobilist gewond bij botsing in Rijen Twee auto's botsten donderdagnacht op elkaar in de Europalaan in Rijen. Dit gebeurde vlak voor middernacht. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

05:52 Gewonde bij steekpartij in Biezenmortel Bij een steekpartij aan de Kievitsvlucht in Biezenmortel is donderdagnacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is na behandeling op locatie in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Lees verder Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.