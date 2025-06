Mo Bicep is weer thuis, blijft wel verdacht van witwassen

De Bredase influencer Mo Bicep, echte naam Mohamed Lemhadi, zit niet langer vast. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag aan Omroep Brabant weten. Hij blijft wel verdachte in de zaak die draait om het witwassen van crimineel geld.

Maandag deed de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een inval bij drie bedrijfspanden en de villa van Lemhadi. Op die villa werd twee dagen later beslag gelegd door de officier van justitie. De administratie van de influencer is in beslag genomen, net als veel dure spullen zoals horloges en een auto.