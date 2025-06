Uitbaters 'Satudarahclubhuis' proberen sluiting te voorkomen bij rechter

Is café 't Uilennest in Tilburg nou een clubhuis van Satudarahleden of niet? Over die vraag mocht de rechter zich vrijdagmiddag nog even buigen, want er is haast bij. De burgemeester van Tilburg wil de zaak sluiten en die sluiting moet dinsdag al ingaan.

De voorzieningenrechter knikte een uur lang begrijpend naar beide partijen in de rechtszaal. De burgemeester en de eigenaren 't Uilennest, Atilla en Gemma, zijn het totaal oneens. En daarom komt de rechter er alweer aan te pas.

Bij hoog en laag houdt het echtpaar van de bruine kroeg aan de Koestraat in Tilburg vol dat zij geen clubhuis zijn voor Satudarahleden en dat er al helemaal geen sprake was van verstoring van de openbare orde. "Ze dronken gewoon een biertje bij ons, net als andere klanten", gaf eigenaar Atilla aan.

De burgemeester heeft een heel andere lezing: uit observatie, berichten en op sociale media blijkt dat de bijeenkomsten structureel op vrijdagavond waren en dat er zelfs portiers voor de deur stonden in clubkleding.

De rechter moet nu beslissen of het café voorlopig open mag blijven, of zelfs definitief, of dat de burgemeester gelijk krijgt. Die wil het pand van 1 juli tot 26 augustus sluiten. Eerst zou het café zes maanden dichtmoeten, maar omdat er de afgelopen tijd niks gebeurd is in 't Uilennest laat de gemeente nu alleen de oorspronkelijke einddatum staan. Daarmee krijgen Atilla en Gemma eigenlijk vier maanden cadeau.

Maar juridisch gaat het nog steeds om een sluiting van zes maanden, betoogt hun advocaat. En dat is veel te veel. De rechter spande zich dan ook in om te achterhalen of dat allemaal wel proportioneel is.

In het vizier na een vechtpartij

De advocaat van de burgemeester had een dik dossier bij zich en duidelijk was dat er geen half werk is verricht met de observatie van het café. In januari was er een vechtpartij bij een horecagelegenheid aan de overkant van het Uilennest en toen kwam dat café in het vizier.

De gemeente besloot net voor carnaval dat 't Uilennest voor zes maanden dicht moest. Dankzij een succesvolle gang naar de rechter mocht het café tot nog toe openblijven en werd de gemeente gedwongen het besluit te herzien. Maar de burgemeester besloot dat het café toch dicht moet, maar dan nu nog voor twee maanden.

Volgens de advocaat van de burgemeester is dat op advies van de politie. "Een clubhuis wordt normaal permanent gesloten, maar dit is een café", legde hij uit. "Daarom is hier voor een periode van zes maanden sluiting besloten. Hierdoor ziet iedereen dat dit niet getolereerd wordt en gaat de loop er vanzelf uit."

De advocaat van 't Uilennest bleef erbij dat er helemaal geen sprake was van een clubhuis en dus ook niet van een verstoring van de openbare orde. "Atilla heeft die mensen van Satudarah verteld dat ze niet meer welkom zijn. Welke orde moet dan worden hersteld?", vroeg hij zich af.

'Jarenlang structureel bijeenkomsten van Satudarah'

Maar zo werkt het niet, reageerde de advocaat van de burgemeester. "Het besluit tot sluiting is genomen op basis van de omstandigheden toen. Er bleek jarenlang structureel sprake van bijeenkomsten van leden van Satudarah. Dat blijkt uit alles. Toen ze uit hun vorige clubhuis bij Oase werden gezet, verhuisden ze naar 't Uilennest", zei de advocaat van de burgemeester.

"Het is onvoldoende dat de uitbaters zeggen dat ze niet meer worden toegelaten. Misschien worden ze wel gedwongen. Daarom moet de sluiting voldoende lang zijn. De loop moet eruit en het signaal moet duidelijk zijn: dit tolereren we niet."

De rechter kon niet meteen uitspraak doen, zo oordeelde ze. Komende maandag, uiterlijk aan het eind van de middag, weten de partijen waar ze aan toe zijn.

En daar balen ze van bij 't Uilennest. "Nu zitten we weer het hele weekend in spanning", zei Gemma bij het verlaten van de rechtbank. "Nu horen we pas maandag of we de volgende dag dicht moeten of toch open mogen blijven."