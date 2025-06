Omstreden café moet nu echt dicht, rechter geeft gemeente gelijk

Het omstreden café 't Uilennest in Tilburg moet de komende weken dicht. De rechter geeft de gemeente gelijk en vindt dat de avonden waarop Satudarah-leden te gast waren, illegale clubavonden waren. "Het is beduidend minder dan de zes maanden die de burgemeester eigenlijk wilde, maar het is nog steeds een sluiting en dat vinden we erg jammer", aldus de advocaat van de eigenaren.

Vrijdag diende de zaak in de rechtbank in Breda. De rechter kon niet direct uitspraak doen, daarom is maandag -een halve dag voor de sluiting ingaat- pas een beslissing gevallen. Op maandagen is het café sowieso altijd gesloten, tot 26 augustus gaat de kroeg nu niet meer open. Maanden onzekerheid

Het is een hele soap geworden. Eentje die begint op vrijdagavond 24 januari. Bij een politie-inval worden tien mannen, volgens de politie oud-leden van de verboden motorclub Satudarah, opgepakt. Het café wordt gezien als plek waar ‘verboden bijeenkomsten’ worden gehouden. De kroegeigenaren ontkennen alles tegenover Omroep Brabant. Pas een maand later besluit burgemeester Theo Weterings dat het café voor een half jaar op slot moet. Maar een sluiting tijdens carnaval weten uitbaters Atilla en Gemma te voorkomen. De rechtbank fluit de gemeente terug en de burgemeester moet opnieuw een besluit nemen.

Maanden van onzekerheid volgen voor de uitbaters van 't Uilennest. Tot half juni, in een brief wordt medegedeeld dat het café alsnog dicht moet. Nu geen zes maanden, maar 'slechts' twee maanden. Opnieuw stappen Atilla en Gemma naar de rechter. Die zaak diende dus afgelopen vrijdag. Dik dossier

Ook in de rechtbank zeggen de uitbaters van de bruine kroeg aan de Koestraat in Tilburg dat zij geen clubhuis zijn voor Satudarahleden en dat er al helemaal geen sprake was van verstoring van de openbare orde. "Ze dronken gewoon een biertje bij ons, net als andere klanten", gaf eigenaar Atilla aan. De burgemeester heeft een heel andere lezing: uit observatie, berichten en op sociale media blijkt dat de bijeenkomsten structureel op vrijdagavond waren en dat er zelfs portiers voor de deur stonden in clubkleding. Daarom wil de gemeente het pand van 1 juli tot en met 26 augustus sluiten. De advocaat van de burgemeester had een dik dossier bij zich en duidelijk was dat er geen half werk is verricht met de observatie van het café.

Gemeente is nog niet klaar

Als het café eind augustus weer 'gewoon' open mag, zijn de uitbaters nog niet van de gemeente af. Er is namelijk een Bibob-onderzoek gestart naar de uitbaters, om te kijken of ze zich schuldig maken aan het witwassen van geld of andere vormen van criminaliteit. "Uit recente navraag bij de politie is gebleken dat u nog steeds als verdachte wordt aangemerkt", staat in de brief van de burgemeester aan 't Uilennest. Weterings zegt dat hij het 'noodzakelijk' vindt om dit onderzoek naar de zaak en hun vergunningen te doen. Eerder maakten we deze video over verboden motorclubs en de inval bij 't Uilennest: