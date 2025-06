50 kilo ketamine en 47.000 euro gevonden, vier mensen aangehouden

De politie heeft in Oirschot en Eindhoven in totaal vier verdachten aangehouden voor drugshandel en witwassen. De gebeurde na een opmerkelijke vondst in een auto in Oirschot waardoor de politie nog veel meer strafbare dingen vond.

Donderdag zag de politie een verdachte auto op een parkeerplaats in Oirschot. In het voertuig werd een tas met maar liefst 36.000 euro aan contant geld gevonden. De inzittenden werden aangehouden op verdenking van witwassen.

Bij een daaropvolgende doorzoeking van een huis in Eindhoven werd nog eens 11.000 euro aan contant geld aangetroffen. Later die dag leidde het onderzoek het onderzoek naar een huis in Oirschot. Daar vond de politie 50 kilo ketamine, een grote hoeveelheid MDMA én XTC. In totaal zijn vier verdachten aangehouden. Zij zitten nog vast en de recherche onderzoekt de zaak.

