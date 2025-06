Stalen kogeltjes vernielen ramen in woonwijk: ‘Dit is levensgevaarlijk’

Meerdere ramen en lichtkoepels in de Deurnese straat Atalanta zijn vernield door stalen kogeltjes. Vermoedelijk zijn de balletjes met een katapult afgeschoten. Het gaat om stalen balletjes met een doorsnee van ongeveer een centimeter. Bewoners maken zich zorgen, zeker nadat deze week een dakraam werd verbrijzeld. "Ze gaan dwars door het glas."

"We waren maandagavond aan het eten in de tuin toen we flinke klap op het dakraam hoorden", vertelt bewoner Ron Zijpveld. "We schrokken ontzettend. Het was een flinke klap op het raam, want het dakraam is helemaal verbrijzeld."

Eenmaal bijgekomen van de schrik zag Ron de boosdoener op de grond liggen: een stalen balletje van een centimeter groot. Het was dwars door het glas heen geschoten. "Dit had heel anders kunnen aflopen. Het is wachten tot er gewonden vallen", zegt de bezorgde bewoner.