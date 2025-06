Eerste verdachte (22) dakdekkersoorlog komt voor de rechter

Een jaar na het begin van de dakdekkeroorlog in Den Bosch staat woensdag een eerste verdachte voor de rechter. Het gaat om een 22-jarige man die in oktober een explosief zou hebben laten afgaan bij een huis van een dakdekker. In totaal zijn het afgelopen jaar vijf verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de explosieve ruzies in de dakdekkerswereld.

Het is nu 4,5 maand rustig in de dakdekkersoorlog in Den Bosch. De laatste aanslag was op donderdag 13 februari. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat in zeven maanden zeker 25 brandstichtingen en explosies waren op huizen of voertuigen van dakdekkers. In oktober bereikte het conflict het kookpunt met zeker tien aanslagen. Onderwereld

Het draait allemaal om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. Explosies, dreigementen en het saboteren van werkbussen; het zijn de ingrediënten van de dakdekkersoorlog. Een dakdekker deed bij Omroep Brabant een boekje open en omschreef de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. “Je verdient met dit werk meer dan met een wietkwekerij. Het gaat al snel om 20.000 euro per maand wat een dakdekker met reparaties kan verdienen.”

Het is woensdagavond 9 oktober als rond kwart voor tien een explosief afgaat aan de achterkant van een huis aan de Wibauthof. Ramen sneuvelen, er raakt niemand gewond. Op het woonadres zit een dakdekkersbedrijf gevestigd, blijkt uit eerder onderzoek van Omroep Brabant.

Levensgevaar

Aan de voorkant van het huis zijn bovendien ramen ingegooid en een auto is zwaar beschadigd. Zo waren de banden lekgestoken en de voorruit had ook flinke schade. Kort na de explosie is bij een huis aan de Hofstedenlaan een ruit van een huis vernield. Het zou gaan om een familielid van het huis aan de Wibauthof. Een destijds 21-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij deze aanslag in de dakdekkersoorlog. Wat zijn rol precies is, moet woensdag in de rechterbank duidelijk worden. Hij wordt verdacht van het laten ontploffen van een explosief en het in (levens)gevaar brengen van mensen en hun omgeving. De inmiddels 22-jarige verdachte die woensdag voor de rechter moet verschijnen, zit vast in de gevangenis in Grave. Eerder werden een 19-jarige jongeman, een 14-jarige jongen en een vader (43) en zoon (22) aangehouden als verdachten. De vader is directeur van een dakdekkersbedrijf met een vestiging in Eindhoven, het bedrijf staat ingeschreven op een woonadres in Den Bosch. Zijn zoon is ook actief als dakdekker. Deze vier zijn weer op vrije voeten maar nog wel verdachten in de dakdekkersoorlog, zo liet de politie eerder weten. De explosieven

Cobra’s, die de explosieve kracht van een handgranaat hebben, worden gebruikt in de dakdekkersoorlog. Bij aanslagen lagen resten van Cobra’s. Het zware, illegale vuurwerk kan binnen een paar minuten online worden besteld en vervolgens met de post worden verstuurd. Daardoor rijden bezorgers nietsvermoedend met zware explosieven door woonwijken. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Volgens de politie wordt de handel in dit soort explosieven aangestuurd door een aantal zware criminelen die het op de Nederlandse markt brengen. "Omdat ze zo makkelijk te krijgen zijn, worden Cobra’s gebruikt voor aanslagen en plofkraken, maar ook bijvoorbeeld tegen agenten. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling."