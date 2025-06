Lichtgekleurde auto gebruikt bij aanslagen in Roosendaal

Bij een explosie én een mislukte aanslag op een huis aan de Desmijndijk in Roosendaal, in mei en juni, hebben de daders gebruik gemaakt van een kleine, zilvergrijze auto. De wagen wordt in beeld gebracht in Bureau Brabant. Opvallend: op de achterruit is een sticker geplakt met het cijfer 44. In het opsporingsprogramma zijn maandagavond ook de twee mannen te zien die het op de woning hebben gemunt.

Veel schade De explosie, in de nacht van 12 op 13 mei, rond kwart voor twee, veroorzaakte veel schade aan de voorgevel van het pand. De mensen die toen thuis waren, raakten niet gewond. De dader zat zo goed als zeker in een kleine, lichtgekleurde auto waarvan camera’s geregistreerd hebben dat die eerst rustig over de Desmijndijk rijdt. Op een bepaald moment verdwijnt de wagen uit beeld, waarna een man in het vizier komt. Hij zat vrijwel zeker in dat voertuig en zou een molovcocktail tegen het huis gooien. Snel daarna hoor je een enorme knal en zie je lichtflitsen en rook. Even later rijdt dezelfde personenwagen juist hard weg.

Het huis was na de ontploffing al voor vier weken gesloten. Burgemeester Mark Buijs nam dit besluit in de hoop dat de rust zou terugkeren in de buurt. Het was niet de eerste keer dat er iets gewelddadigs gebeurde aan de Desmijndijk of directe omgeving.

Ondanks de vergaande beslissing van Buijs is het een kleine maand later weer raak. Op 9 juni, ’s avonds rond tien voor tien, wordt geprobeerd om twee Cobra’s tot ontploffing te brengen. De man die hiervoor is ingeschakeld, is best duidelijk te zien in Bureau Brabant. Mogelijk is hij naar de Desmijndijk gebracht in de zilvergrijze Volkswagen, want in de uitzending zie je hem uitstappen aan de passagierskant van de wagen. Mogelijk wist hij niet dat er toen niemand in het huis was, of hij wilde desondanks laten zien dat het hem menens was. En anders wel degene van wie hij mogelijk een opdracht heeft gegeven om deze aanslag te plegen.

Telefoon in hand

De man had onder meer een telefoon in zijn hand. Bij dit soort incidenten is het volgens de politie gebruik dat die worden gefilmd en dat beelden worden gedeeld met bijvoorbeeld de persoon die opdracht heeft gegeven voor een aanslag.

De man die deze (mislukte) aanslag pleegde, heeft een lichte huidskleur, droeg een bruine trui met capuchon, een zwarte broek en witte sportschoenen.

Na het incident van 9 juni beloot Buijs vier weken langer op slot te doen.