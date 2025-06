Oliebollenkraam tweemaal doelwit van explosie: beloning voor gouden tip

Bij een oliebollenkraam in Rucphen is eind vorig jaar twee keer een explosie geweest. De eigenaar snapt er niets van, hij wil 3000 euro uitloven voor de gouden tip. In Bureau Brabant laat de politie maandag beelden zien van de ontploffingen op 16 en 21 december op de Markt in Rucphen.

De politie wil uiteraard graag weten om wie het gaat, maar ook: wat is het verhaal erachter? Dat is ook wat de eigenaar al een half jaar bezighoudt. "Deze twee incidenten hebben mij enorm aangegrepen. Ik voel mij zo onveilig, waarom was mijn kraam twee keer doelwit?", vraagt de man zich af in het opsporingsprogramma.

"We staan daar al elf jaar met onze kraam en zijn een begrip in het dorp en de omgeving", zegt hij. Maar vooral maakt hij duidelijk hoe belangrijk het voor hem is dat de dader of daders gepakt worden. En om het onderzoek van de politie wellicht te ondersteunen, stelt de oliebollenbakker een beloning van drie mille beschikbaar.

Aanslagpleger mogelijk gewond

De eerste aanslag was op 16 december, rond halfvier ’s nachts. Op beelden is te zien dat er iemand op een fiets bij de kraam staat. Even daarna ontstaat er een brand en volgt een explosie.

De aanslagpleger staat erg dichtbij en lijkt ook geraakt te worden door de brand. Hij fietst weg via de Markt. Vermoedelijk op een damesfiets. Verder valt op dat hij een sporttas bij zich heeft en dat hij witte sokken heeft. De schade aan de oliebollenkraam is flink. Een buurtbewoner voorkomt erger door snel te blussen.

Vijf dagen later, ’s avonds rond halftwaalf, hetzelfde liedje. Iemand fietst naar de kraam, stopt en vrij snel daarna volgt een explosie. Dit keer lijkt het erop dat de verdachte op een herenfiets met een dubbele stang rijdt.